Le personnel du service long séjour de l'hôpital d'Avignon en grève illimité

Le service long séjour de l'hôpital d'Avignon accueille principalement des personnes âgées atteintes de pathologies lourdes. Son personnel s'est mis en grève vendredi. Les grévistes demandent plus de moyens pour pouvoir faire correctement leur travail.

Dans le vocabulaire - parfois cru - des aides - soignants, une toilette tête-cul est une toilette minimum. Une toilette que l'ont fait rapidement au patient, car on a pas le temps. Alors on ne lave que l'essentiel : le haut et le bas... Dans une grande banderole accrochée sur le bâtiment du service long séjour de l'hôpital, les salariés grévistes ont écrit :

Tête-cul on n'en veut plus

Aujourd'hui, ils ont l'impression de mal faire leur travail, faute de temps. Graziella Lovera, infirmière et membre du secrétariat de la CGT Vaucluse, exprime ce sentiment :

Nous avons l'impression de bacler notre travail. Il y a une frustration des soignants quand ils sortent du boulot. On apporte pas suffisamment notre attention aux patients. Nous avons des patients déments, avec qui il faut prendre du temps.

En conséquence, les grévistes demandent à la direction l'embauche d'une infirmière supplémentaire. Le directeur de l'hôpital, Jean-Noël Jacques, ne nie pas la "lourdeur" de la charge de travail dans ce service. Mais il répond que l'Agence régionale de santé définie précisément combien de salariés l'hôpital peut embaucher :

Il s'agit de budgets bien spécifiques qui sont encadrés par les autorités de tarifications qui sont l'ARS et le Conseil départemental. Ces budgets nous autorisent un volume de personnel avec un tableau des effectifs bien précis.

Les salariés sont en grève jusqu'à nouvel ordre. Le service fonctionne grâce aux salariés assignés par la direction.