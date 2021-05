"Le personnel ne fuit pas l'hôpital de Laval" d'après son directeur André-Gwénaël Pors

"Rien n'est encore décidé, les discussions sont en cours"...André-Gwénaël Pors, le directeur du CH Laval assure ce matin sur l'antenne de France Bleu Mayenne que le chiffre de 200 lits fermés cet été dans les hôpitaux mayennais, donné par Force Ouvrière, n'est pas à l'ordre du jour : "on ne sait pas encore combien de lits vont être fermés car il y a des discussions dans les établissements et dans les services, chaque été nous fermons des lits, c'est normal. A Laval, je me suis engagé à ce que les salariés aient trois semaines de congés, la concertation existe encore, je vais diffuser une note de service avant la fin de semaine."

Il n'y a pas de fuite du personnel, on a plutôt des difficultés à recruter-André-Gwénaël Pors le directeur du CH Laval

A Mayenne, 14 infirmières demanderaient à prendre une disponibilité

D'après Sébastien Lardeux, le secrétaire départemental de FO en Mayenne, il y a une fuite du personnel. Il prend pour exemple l'hôpital de Mayenne où d'après lui, 14 infirmières demandent une disponibilité, elle seraient même prêtes à démissionner! A Laval, elles seraient encore plus nombreuses d'après le syndicaliste. Faux rétorque André-Gwénaël Pors : "il n'y a pas de fuite du personnel, on a plutôt des difficultés de recrutement en soin infirmier parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants à sortir de l'école à Laval. L'absentéisme reste correct puisque c'est 1% de plus que l'année dernière. Les personnels sont fatigués ça ne vous a pas échappé, ça fait un an et demi qu'on gère une crise sanitaire, c'est normal que les personnels soient exaspérés et fatigués, je suis comme eux, avec les élections il y a des revendications nationales qui sortent, les organisations syndicales font leur travail, mon objectif c'est l'organisation des soins et le bon fonctionnement de ll'hôpital."

André-Gwénaël Pors qui va devoir gérer ce dossier avant de quitter la Mayenne , il part fin juin direction l'hôpital de Boulogne