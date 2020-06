Le personnel soignant dans la rue à Marseille ou Toulon

En pleine discussion lors du Ségur de la santé, le personnel soignant, qui attend des avancées concrètes, manifeste ce mardi, à l'appel de différents syndicats et collectifs. Des cortèges sont attendus le Var et les Bouches-du-Rhône.

Ils descendent dans la rue pour défendre notre santé. Héros pendant la crise sanitaire, ces médecins, infirmières (etc...) demandent que le Ségur de la santé ne soit pas qu'un effet d'annonce. Et que ces réunions à la pelle sur l'avenir de l’hôpital public français permettent de le reconstruire et d'améliorer son fonctionnement.

Au-delà d'une augmentation de salaire de 300 euros pour les 180 métiers de l’hôpital, le personnel hospitalier veut, ce n'est pas un scoop, plus de moyens financiers et humains.

"Air France a obtenu des milliards sans avoir été applaudi. Nous, on a été applaudi mais on n'a rien eu!" Le Professeur Legré de La Timone

Et s'ils désespèrent, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Leur sentiment est résumé par le professeur Legré, de l’hôpital de La Timone à Marseille: "Il y a un slogan qui court et qui dit que Air France a obtenu des milliards (7 milliards d'euros d'aide de la part de l'Etat) sans avoir été applaudi. Nous, on a été applaudi mais on n'a rien eu!"

Parmi les revendications: Augmentation des salaires, arrêt des restructurations et des fermetures de services, ouverture des lits etc...

"En dehors de la Prime Covid (de 500 à 1500 euros pour le personnel hospitalier) qui ne satisfait pas tout le monde parce que beaucoup en sont exclus, ben, il n'y a rien d'autre embraye Danielle Ceccaldi de la CGT Union Départementale santé des Bouches-du-Rhône, qui déballe les revendications comme ils lirait sa liste de course, tellement elles ne sont pas nouvelles. On se bat pour des augmentation des salaires, pour l'arrêt des restructurations, pour l'arrêt des fermetures de service, pour l'ouverture des lits ou l'augmentation des effectifs. _Tout ce qui doit se passer au Ségur, pour le moment, rien n'a vraiment avancé."

"La gestion économique de l’hôpital doit être repensée" Professeur Legré

Preuve de l'urgence, en plus des syndicats, des collectifs se mobilisent, comme le CIH (Collectif Inter-Hopitaux), apolitique et non syndiqué. Le Professeur Legré en fait partie et "ne croit pas pas qu'il faille résumer nos revendications à un problème de salaire: "On me donne 300 euros et le problème est réglé". Mais ce n'est pas cela qui va régler le problème. C'est la gestion économique de l’hôpital qui doit être repensée. Peut-être qu'il ne fallait pas le faire dans l'urgence ce Ségur. Il fallait dire: "on va discuter des problèmes de la santé". Cela me parait un peu compliqué de régler la fin du déconfinement en même temps que le problème de la santé en France."

Les soignants appellent même les Français, notamment ceux qui les ont applaudis pendant le confinement, à rejoindre ces manifestations.

Rendez-vous des manifestations :

À Marseille :

-11 heures Porte d'Aix, ou sur le Vieux-Port,

-14 heures depuis l’hôpital de la Timone pour rejoindre l’hôpital de La Conception.

À Draguignan :

- 11H30 devant la Sous-préfecture.

À Toulon :

- 11H30 place de la Liberté.