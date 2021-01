Le personnel soignant du CHRU de Nancy commence à se faire vacciner contre le Covid-19

La campagne de vaccination des personnels soignants a commencé ce lundi 4 janvier au CHRU de Nancy. Vaccination contre le Covid-19 réservée aux personnels de plus de 50 ans. Environ 300 personnes inscrites alors que l’invitation par mail a été envoyée samedi. Deux sites de vaccination ont été mis en place sur le site de Brabois et à l’hôpital central de Nancy.

lancement de la campagne de vaccination contre le covid-19 au CHRU de Nancy le 4 janvier 2021 © Radio France - Cédric Lieto

"Protéger mes proches et les autres patients"

A l'hôpital central, les soignants se présentent sur rendez-vous dans cette grande salle reconvertie avec quelques paravents en centre de vaccination. Agnès est anesthésiste, elle n’a pas hésité une seconde :

"Parce que je travaille en réanimation et au bloc opératoire donc on côtoie tous les jours des patients Covid ou pouvant être Covid par les urgences. Je veux me protéger afin de protéger mes proches et les autres patients que je vais prendre en charge."

De l’autre côté de la seringue, Ophélie, infirmière. Ce moment, elle l’attendait depuis longtemps :

"Je ne vous cache pas que ce matin, ça avait un goût solennel. De l'émotion de se dire que ça y est, on est les précurseurs. Il semble qu'il n'y a aucune autre arme pour s'en sortir à cette heure-ci".

"Si tout le monde hésite, on ne va jamais s'en sortir"

Des soignants qui espèrent, en se faisant vacciner, convaincre l’opinion de faire de même à l’image de Carine, infirmière :

"Si tout le monde hésite, on ne va jamais s'en sortir. Tout le monde râle parce qu'on est confinés mais personne ne fait rien pour changer les choses."

A la mi-journée, 16 soignants avaient été vaccinés à l'hôpital central de Nancy.