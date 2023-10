Le petit Arthur de Rodilhan retournera aux Etats Unis l'été prochain pour se faire greffer sa seconde oreille

Arthur va bien et il entend de mieux en mieux. Arthur, c'est ce petit garçon de Rodilhan (Gard) né sans oreilles ni externe ni interne. Julie et Eric Roudier, ses parents ont dû aller aux Etats Unis à San Francisco pour le faire opérer, cette délicate opération n'étant pas pratiquée en France. Pour cela, ils avaient lancé un appel à la solidarité - que nous avons relayé sur France Bleu - via une cagnotte Hello-Asso. L'opération a été pratiquée en Aout dernier et nous sommes allés prendre des nouvelles d'Arthur.

6 heures d'opération, deux chirurgiens pour fabriquer son oreille gauche externe et construire son tympan et le conduit auditif. Un petit garçon atteint depuis sa naissance d'une aplasie majeure, un petit garçon né sans oreille externe et interne. Et Arthur nous donne de ses nouvelles dans la vidéo jointe.

Arthutr, sa famille et l'un des chirurgiens qui l'a opéré aux Etas Unis. © Radio France - L Labastrou

Nous ne remercierons jamais assez de l'aide reçue

L'histoire du petit Arthur avait ému. Ses parents pour financer une première opération et le voyage aux Etats Unis ont lancé une cagnotte sur HelloAsso " Les oreilles d'Arthur ", elle a reçue beaucoup de soutien. Arthur participant à nombre d'événements dans le Gard pour sensibiliser à sa cause. La seconde étape, désormais en aout prochain c'est la seconde opération, manque aux environs de 10.000€.

