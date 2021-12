Le petit Gaspard, atteint d'une tumeur au cerveau, est décédé

Le petit garçon de 4 ans et demi est décédé des suites de sa maladie "entouré de son papa, sa maman et ses frères et sœurs" le 22 décembre, a annoncé son père Nicolas sur les réseaux sociaux. Il avait été diagnostiqué d'un cancer au cerveau incurable en début d'année 2021.

Sa famille avait créé l'association "Décrochons la lune pour Gaspard", pour lui trouver les meilleurs traitements palliatifs possibles. France Bleu La Rochelle présente ses condoléances.