Le vaccin Pfizer arrive en pharmacie à Paris, non sans complications

Elle fait partie des "privilégiés" comme elle le dit elle-même. Najiba Boubekri, pharmacienne dans le 5ème arrondissement de Paris, a déjà reçu son premier flacon de Pfizer cette semaine. Problème : "j'ai reçu un tout petit flacon, peu rempli, avec deux boites de sérum physiologique en plus. S'il faut diluer, régénérer le vaccin, il faut nous l'indiquer !"

Vaccin à finaliser en officine

Contrairement aux autres vaccins contre le coronavirus qu'elle administre depuis des mois, les doses de Pfizer n'arrivent pas chez elle prêtes à l'emploi. "Ça ne doit pas être sorcier, mais les dosages diffèrent selon les vaccins, et je n'arrive pas à avoir une information précise, explique la pharmacienne. On reçoit ça par le grossiste qui ne sait pas, j'envoie des mails et j'appelle pour des précisions mais sans réponse. Les autres vaccins contre le Covid, ils arrivent prêts à injecter. "

"Le Pfizer est plus compliqué, déjà car il n'y a _que sept doses par flacon contre dix ou onze pour Moderna_, confirme Alexandra Obadia dans son officine, quelques centaines de mètres plus loin. Il faut aussi le reconditionner, le modifier avec le solvant, et ne pas le secouer ou quoi que ce soit ensuite. Le Moderna arrive déjà préfabriqué : on a juste à noter l'heure d'ouverture." Elle a tout de même commandé un premier flacon dès que possible, pour anticiper les troisièmes doses.

Les doses de Pfizer sont livrées avec le serum physiologique à part © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Baisse du rythme de vaccination

Très demandé au printemps, le vaccin Pfizer n'arrive dans les pharmacies qu'après des assouplissements sur ses modalités de conservation, suite à plusieurs études. _"_On l'a réclamé pendant des mois, et maintenant que les centres de vaccination ferment, c'est à nous qu'on délègue ! s'agace Christine Faval, pharmacienne dans le 15ème arrondissement. Alors qu'il n'y avait aucun argument pour nous le refuser au départ." Les changements de modalité ont par ailleurs fait naitre des craintes chez une partie des patients selon elle, qui préfèrent se tourner vers le Moderna pour leur troisième dose.

"Avant, les gens faisaient plus confiance au Pfizer. Maintenant, _on sait que le Moderna est un peu plus efficace contre le variant Delta,_explique Alexandra Obadia. Est-ce que le Pfizer sera vraiment utilisé comme on pensait ? Je ne sais pas." Les officines sont dans tous les cas limitées à un flacon de Pfizer par semaine. "C'est peut-être un peu tard, on vaccine beaucoup moins pendant l'été, mais _on a tout de même les troisièmes doses qui arrivent_", conclue-t-elle.