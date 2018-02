Le Versoud, France

Il y a eu le cacolet, permettant l'évacuation du blessé à dos d'homme, puis le traîneau Mariner, le brancard treuillable Piguillem, la longe Lézard qui relie le secouriste à la paroi... l'innovation dans le domaine du secours en montagne est aussi ancienne que le secours en montagne lui-même. Le capitaine Puiguillem, Sauveur de son prénom (ça ne s'invente pas!) a officié notamment en tant que secouriste en montagne à la CRS de Grenoble. Premier policier à décrocher le diplôme de guide de haute-montagne, il a donc inventé en 1971 l'appareil qui porte son nom et qui a servi à évacuer des milliers de blessés. Piguillem avait une solide expérience du terrain.

13 000 utilisations pour Gend'Loc

Quatre décennies plus tard, l'histoire des techniques de secours continue de s'écrire. Elle s'écrit dans un bureau du PGHM de l'Isère, sur la base aérienne du Versoud. Dans ce bureau, celui de l'adjudant Olivier Favre, on trouve des fils, un fer à souder, et plusieurs ordinateurs. Olivier Favre a conçu en 2012 le système "Gend'Loc" (pour Gendarmerie Localisation), généralisé depuis dans tous les centres de secours en montagne : Gend'Loc permet à une personne égarée en montagne de communiquer sa position via SMS. Olivier Favre lui-aussi connaît le terrain. Secouriste et maître-chien d'avalanche, il se passionne depuis longtemps pour l'informatique. Et le mélange des genres donne des résultats : Gend'Loc a été utilisée à 13 000 reprises depuis 2012, dont 5 000 en 2017.

C'est un gain pour les victimes qui est significatif en terme de survie et parfois c'est décisif - Olivier Favre, du PGHM de l'Isère

Devenir un acteur identifié auprès des universités, des laboratoires et des start-up

Jusqu'ici, l'adjudant avait l'habitude de travailler plus ou moins dans son coin. Depuis le début du mois de février, grâce aux moyens alloués dans le cadre du dispositif de "Police de sécurité du quotidien", le bureau avec les fils, le fer à souder et les ordinateurs est devenu le tout premier service recherche et développement créé au sein d'un PGHM. Une ligne de plus sur la carte de visite d'Olivier Favre qui lui offre une meilleure visibilité vis-à-vis du monde universitaire, de la recherche et des start-up :

On est désormais capables de mieux communiquer autour de nos problématiques et d'échanger avec ceux qui ont le savoir.

Le travail se concentre essentiellement sur la localisation des victimes, l'une des clés dans le domaine du secours en montagne. Depuis le début de l'année, les PGHM des différents massifs sont équipés d'un système de détection des téléphones portables. Une sorte de gros boîtier portatif de moins d'un kilo capable, là où il y a du réseau, de repérer le signal GSM d'un téléphone.

L'un des outils testés par le PGHM de l'Isère © Radio France - Lionel Cariou

L'appareil, d'une portée d'1 km 600 a déjà donné des résultats. Début décembre, il a notamment permis de retrouver un randonneur, hélas décédé, porté disparu près du refuge Jean-Collet dans le massif de Belledonne. L'avantage de ce dispositif c'est que, contrairement à Gend'Loc, il ne requière aucune action de la personne recherchée. Il suffit que le téléphone soit allumé. L'appareil, initialement développé pour détecter des téléphones portables là où il sont interdits (dans les prisons par exemple), est ainsi détourné de son usage pour servir aux secours en montagne. C'est au Versoud qu'il a ainsi été testé et sélectionné parmi des dizaines d'autres technologies.

Olivier Favre dans son bureau de la base du Versoud © Radio France - Lionel Cariou

Mais Olivier Favre met en garde : tous ces systèmes ne sont que des outils au service des secouristes, des outils qui ont leurs limites. Avoir un téléphone portable sur soi ne dispense en rien du reste quand on part en montagne : étudier son itinéraire sur une carte, avoir le matériel adapté et, si l'on fréquente la montagne enneigée, se munir d'un DVA (détecteur de victimes en avalanche), d'une pelle et d'une sonde...

Quand l'ordinateur aide à la prise de décision

En parallèle de ces applications très concrètes sur le terrain, le PGHM de l'Isère s'est associé avec le laboratoire d'informatique de l'IGN (Insitut national de l'information géographique et forestière), ainsi que les universités de Grenoble et Pau autour d'un projet de recherche baptisé "Chouca". Il s'agit ici d'aider le secouriste qui reçoit un appel de détresse à analyser le plus rapidement possible la situation grâce à un programme informatique.

On est sur un projet géomatique, explique Olivier Favre : l'association de l'informatique et de la géographie. L'information aujourd'hui est aujourd'hui de plus en plus riche et diverse, notamment avec les réseaux communautaires (sur internet). Demain, grâce à toute cette information, l'ordinateur va nous aider à proposer une meilleure question pour déterminer la localisation d'une victime.

Les pistes de travail de cette nouvelle cellule R&D du PGHM de l'Isère ne manquent pas. Et avec elle, le secours en montagne est bien entré dans l'ère du web 2.0.