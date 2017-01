Le pic de grippe attendu cette semaine en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Avec 600 nouveaux cas pour 100.000 habitants, le pic épidémique de la grippe devrait être atteint cette semaine en région PACA - deuxième région la plus touchée de France. Le virus identifié, le H3N2, est particulièrement virulent... Mais il est encore temps de se faire vacciner !

Elle est arrivée il y a quatre semaine en Provence-Alpes-Côte d'Azur et elle ne semble pas décidée à repartir ! La grippe devrait atteindre son pic épidémique cette semaine dans notre région, particulièrement touchée par la maladie cette année.

Le virus identifié cette année est le H3N2, il se rapproche des souches observées en 2012 et 2014. Il se modifie très vite, il est très contagieux. Seule solution efficace pour s'en protéger : se faire vacciner. "Il est encore temps", assure le docteur Manuel Munoz Rivero, responsable de la veille et de la sécurité sanitaire au sein de l'Agence Régionale de Santé de PACA :

"La campagne de vaccination dure jusqu'au 31 janvier. Il faut compter quinze jours pour que l'immunité se développe. Si on attrape la grippe entre-temps, pas de panique : on ne risque pas d'être surinfecté, le vaccin est composé de virus inertes."

Le médecin rappelle l'importance de se protéger contre la grippe. "C'est une maladie qui peut être grave, elle provoque 9.000 décès par an."

Les professionnels de santé sont très vigilants face à la grippe. Maria Moulet est infirmière libérale dans le quartier de la Rocade, à Avignon. Ses patients sont essentiellement des personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques, elle veille donc à limiter les contacts :

En période d'épidémie, on évite de serrer la main ou d'embrasser les patients. On profite des soins pour aérer les pièces, on se lave les mains très régulièrement et on utilise des solutions hydro-alcooliques entre chaque visite.