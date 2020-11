Coronavirus : le pic de la première vague est dépassé dans les hôpitaux de la région PACA d'après l'ARS

Ce n'est donc plus une inquiétude, mais bien une réalité : la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 est plus forte que la première, la preuve par les chiffres dans la région. D'après l'Agence régionale de santé de PACA, à ce jour 393 patients Covid sont en réanimation dans les hôpitaux de la région et 1.685 personnes sont hospitalisées. C'est davantage qu'au printemps. Le taux de positivité dépasse les 20% comme dans le reste de la France.

"Le nombre de patients ne cesse d'augmenter, on a dépassé le nombre de patients hospitalisés au pic de la première vague, alors que nous ne sommes qu'au début de la deuxième vague." - Sébastien de Beaumont, directeur adjoint de l'Agence régionale de santé PACA

Des chiffres inquiétants également aussi dans les hôpitaux de Marseille où 80 patients sont en réanimation. Alors faut-il des règles plus strictes liées au confinement ? Sébastien de Beaumont estime qu'il faut attendre encore un peu pour mesurer l'effet de ce deuxième confinement : "Il y a toujours un décalage de deux à trois semaines entre l'incubation de la maladie, sa manifestation et sa dégradation, donc il faut attendre. Mais rappelons le but du confinement : limiter le nombre d'interactions sociales, le nombre de personnes que l'on va rencontrer."