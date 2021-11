Le plan blanc devrait permettre de fluidifier les Urgences dans l'agglomération grenobloise

La directrice du CHU de Grenoble et les responsables des cliniques de l'agglo grenobloise ont tenu une conférence de presse ce 8 novembre pour faire le point sur la mise en place du plan blanc territorial, depuis vendredi dernier, à la demande de l'ARS, à cause du manque de personnel soignant

Vendredi dernier, le plan blanc territorial a été déclenché, à la demande de l'ARS, par le CHU de Grenoble, les cliniques de l'agglo grenobloise -Mutualiste, Belledonne et les Cèdres- et l'hôpital de Voiron (qui dépend depuis deux ans du CHU). Ce n'est pas le Covid, mais bien le manque de personnel soignant, notamment para-médical, aides-soignantes et infirmiers.

Monique Sorrentino, directrice du CHUGA © Radio France - Véronique Pueyo

Toujours appeler le 15 avant d'aller aux Urgences

Le plan blanc permet donc à tous les établissements de santé -privés ou publics- de mieux se coordonner, de travailler ensemble de façon plus fluide et solidaire. Ce qu'ils ont appris à faire, d'ailleurs, depuis la crise du Covid. Et cela devrait permettre de soulager les services des Urgences qui sont actuellement au bord de l'asphyxie, dans le sud du département de l'Isère.

Monique Sorrentino, directrice du CHU de Grenoble Alpes fait ce constat : " On n'a pas assez de bras pour faire le travail. Aux Urgences, 28 postes de médecins sont vacants sur un effectif total de 70. Nous devons rendre de nouveau ce service attractif pour les médecins. Il faut que la population appelle le 15 avant de venir aux Urgences. Le décroché est rapide et le médecin régulateur dira s'il faut aller voir un médecin généraliste de garde, en ville, ou s'il faut envoyer une ambulance, pour une meilleur prise en charge."

Le Docteur Marc Blancher, directeur des Urgences du CHU de Grenoble, estime que la crise due au manque de personnel va durer © Radio France - Véronique Pueyo

Pour le Docteur Marc Blancher, qui dirige les urgences adultes du CHUGA, il faut que son service retrouve sa raison première, à savoir accueillir les urgences vitales. "C'est notre métier et on le fait très bien. Mais on nous demande en plus de gérer l'urgence sociale, les personnes âgées, la bobologie. On est un peu le dernier rempart, le phare dans la nuit et on n'y arrive plus, car nous ne sommes pas assez nombreux."

Les Urgences au bord de l'asphyxie

Pour lui, il n'est plus question de faire supporter la demande de soins par les médecins qui restent. "Sinon, eux aussi, vont craquer ! On récupère dans ce service les difficultés du système de santé. Car l'offre de soins n'est pas suffisante à l'extérieur de l'hôpital. Ce n'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus compliqué à gérer. Nous avons mis nos dernières forces dans la bataille contre le Covid, et là tout le monde s'effondre. Il faut qu'on se remobilise en se coordonnant entre nous." Le Docteur Blancher déplore également l'agressivité dont sont parfois victimes les équipes médicales de la part de patients impatients ou de leurs familles. "Cette pression n'est plus supportable. " dit-il.

Aux urgences du GHM, le groupement hospitalier mutualiste, le Docteur David Voirin, directeur général, explique qu'il y a actuellement 12 équivalents temps plein, là où il en faudrait 18. "Ces 12 ETP représente 18 médecins mais sur ces 18 médecins, 6 sont en arrêt maladie. Vous comprenez notre souci! C'est pourquoi, nos urgences restent ouvertes mais avec une capacité d'accueil nettement inférieure à son niveau habituel" conclut-il

Les Urgences de Voiron contraintes de fermer deux nuits de suite

Concernant les Urgences de Voiron, elles ont donc été fermées ce soir, lundi 8 novembre, de 20 heures à 8 heures et mardi 9 également de 20 heures à 8 heures. Faute d'avoir trouvé des médecins de garde. Mais urgences pédiatriques et gynécologiques sont ouvertes. "Nous mettrons les informations sur le site internet. Encore une fois, il faut appeler le 15 avant de venir." rappelle Monique Sorrentino

Le docteur Chiche (à gauche) reviendra vendredi de Lille pour faire une garde aux Urgences de Voiron -

Le Docteur Arnaud Chiche, urgentiste, anesthésiste-réanimateur, basé a Lille et fondateur du collectif Santé en danger, qui regroupe 200 000 membres et 9 000 adhérents, est venu vendredi dernier en renfort à Voiron pour que les Urgences fonctionnent, le week-end dernier : "Ils m'ont rappelé et m'ont demandé si je pouvais revenir le 12 novembre. J'ai dit oui, par solidarité avec les collègues de Voiron et pour la population. Mais on ne va pas pouvoir continuer comme cela longtemps. Les politiques doivent nous entendre. Ca craque de partout."

La directrice du CHUGA se veut malgré tout rassurante : "Nos urgences pédiatriques, gynécologiques, nos services de cardiologie fonctionnent normalement. En ce qui concerne la saison de ski qui approche, avec le plan blanc et cette nouvelle organisation, on espère pouvoir prendre en charge, avec sécurité, les blessés du ski, une centaine par jour, en moyenne. Et si on n'y arrive pas, nous ferons appel à d'autres hôpitaux de la région pour soulager nos services."

