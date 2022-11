Le plan blanc activé à l'hôpital du Mans

Le plan blanc est déclenché au centre hospitalier du Mans (CHM) depuis ce mercredi 16 novembre, comme l'annonce le CHM dans un communiqué. L'établissement "fait face à une forte tension capacitaire", précise ce communiqué : "le nombre de lits disponibles en médecine, chirurgie, et psychiatrie pour accueillir les patients actuellement pris en charges aux urgences adultes et qui nécessitent une hospitalisation, est insuffisant, ce qui génère des délais d’attente particulièrement longs".

De nombreux postes vacants

L'hôpital du Mans ne peut plus faire face aux besoins d'hospitalisation en aval des urgences adultes, saturées par l'afflux de malades en raison notamment des fermetures récurrentes des services d’urgences des autres hôpitaux sarthois. Le CHM pointe aussi le manque de places disponibles pour accueillir les patients dans les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) et dans les EHPAD, ainsi que l'augmentation des urgences psychiatriques. Et malgré les renforts de la réserve sanitaire, le manque de personnel ne permet plus d'ouvrir de nouveaux lits.

En conséquence, le plan blanc prévoit "l’activation d’une unité temporaire d’hébergement (unité d’accueil de patients hospitalisés en dehors du service dédié faute de places disponibles)", ainsi que "le report de certaines interventions chirurgicales et médicales, lorsqu’elles peuvent être déprogrammées sans pertes de chances pour le patient". Les transferts de patients vers d'autres établissements publics ou privés de la région vont êtres renforcés, sous réserve que ces établissements disposent eux-mêmes de lits disponibles.