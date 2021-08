Coronavirus : le plan blanc activé dans les hôpitaux du Vaucluse

Cent lits supplémentaires dans les établissements de santé, dans les jours qui viennent : c'est ce que visent les autorités sanitaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Agence régionale de santé a activé mardi le plan blanc, sur l'ensemble de la région. Ce plan permet aux hôpitaux de se réorganiser pour augmenter leurs capacités en fonction des besoins.

Dans le Vaucluse, la situation sanitaire ne cesse de se dégrader. On compte, en ce début du mois d'août, soixante-dix malades du Covid hospitalisés, dont six en réanimation et soins intensifs. Le taux d'incidence s'établit à 396 cas pour 100.000 habitants - il était de 80 cas pour 100.000 à la mi-juillet et de 11 cas pour 100.000 à la mi-juin.

Pas de report d'opérations pour l'instant

Dans ce contexte, et alors que la pression est déjà importante dans les services hospitaliers à cause de la période estivale et de l'arrivée des touristes, l'ARS déclenche le niveau 3 du plan blanc. Le personnel soignant peut être rappelé sur ses congés. Les étudiants, les retraités et les libéraux peuvent être appelés en renfort. Les interventions non-urgentes peuvent être déprogrammées - mais pour l'instant, aucun report n'est prévu dans le Vaucluse.

L'ARS insiste de nouveau sur l'importance de la vaccination. Aujourd'hui, dans le Vaucluse, plus de 330.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. 278.000 habitants sont complètement vaccinés, ce qui représente 49,7% de la population du département (contre 52,9% au niveau national).