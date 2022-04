Le plan blanc de nouveau déclenché dans trois hôpitaux publics de Vendée

Le centre hospitalier départemental de Vendée déclenche de nouveau le plan blanc. Ses services d'urgence sont saturés, la faute aux épidémies de Covid-19, de grippe mais aussi de gastro-entérite. Les hôpitaux de la Roche-sur-Yon, de Luçon et de Montaigu sont concernés.

Les urgences ne désemplissent pas. À cause d'une recrudescence de cas de Covid-19, mais aussi de grippe et de gastro-entérite, les hôpitaux publics de La Roche-sur-Yon, de Luçon et de Montaigu déclenchent de nouveau le plan blanc. Concrètement, plusieurs patients pourraient être réorientés vers d'autres établissements de santé du département, faute de places.

Des urgences débordées

"À la veille des vacances scolaires de Pâques, cette situation est très préoccupante et nécessite la mobilisation de tous", alerte dans un communiqué la direction du Centre Hospitalier Départemental de Vendée. Par précaution, les hôpitaux appellent donc les éventuels patients à privilégier le contact avec le médecin traitant, ou en appelant le 116 117. En cas d'urgence vitale, il est aussi possible de contacter le 15.