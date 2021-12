Le plan blanc déclenché à l'hôpital de Bayonne

Le plan blanc a été déclenché au centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) ce mercredi 8 décembre. La faute à l'activité importante liée à la cinquième vague de COVID-19. Actuellement 24 personnes sont hospitalisées à Bayonne, deux à Saint Palais. Par ailleurs, neuf personnes sont actuellement suivies en réanimation.

À quoi sert le plan blanc ?

Le centre hospitalier a donc décidé de déclencher le plan blanc. Un dispositif qui lui permet de se réorganiser, éventuellement d'augmenter la capacité de lits pour prendre en charge des patients COVID. À ce jour, l'hôpital n'a pas prévu d'augmenter sa capacité de lits en réanimation, déjà passée de 14 à 20.

Le plan blanc permet aussi de relocaliser certaines activités ou de mobiliser certains personnels si besoin, via des réaffectations en interne, ou carrément en faisant appel à des renforts si nécessaire. Enfin, le plan blanc permet aussi de déprogrammer certaines activités en chirurgie, endoscopie et radiologie pour des soins non urgents, précise l'hôpital de Bayonne. Le CHCB précise que tous les services hospitaliers "poursuivent par ailleurs leurs activités".

La situation épidémique au 8 décembre

Le taux d'incidence dans le département est toujours au plus fort depuis le début de la pandémie dans le département. Actuellement nous comptons 601,3 cas de COVID pour 100.000 habitants.

