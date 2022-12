Le plan blanc déclenché à l'hôpital Jacques-Cœur de Bourges

À 18 heures ce jeudi, on comptait déjà depuis le début de la journée 103 patients accueillis aux Urgences, et près de 500 appels pris en charge par le Samu. L'hôpital Jacques-Cœur de Bourges doit faire face à une forte activité. "Au vu des difficultés accrues à hospitaliser hospitaliser les patients des urgences, du nombre extrêmement élevé d'appels au SAMU-Centre 15, des taux d'occupation constatés dans les services d'hospitalisation et des tensions observées sur les métiers soignants, le Plan Blanc est déclenché" annonce dans un communiqué la direction de l'établissement dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Covid, grippe, et bronchiolite

L'hôpital enregistre une activité bien supérieure à la moyenne selon la direction, en raison de la reprise de l'épidémie de Covid-19, de grippe, et de bronchiolite. Cette forte activité conjuguée au manque de médecins généraliste dans le territoire pousse un grand nombre de personnes vers les Urgences.

Les conséquences du plan blanc

En déclenchant le plan blanc, la direction du CH Jacques Cœur se donne les moyens de faire appel à plus de soignants dans les services, ou encore "à conforter le nombre de lits en réanimation et soins critiques." Des renforts d'assistants de régulation médicale sont arrivés au Samu, ainsi que des médecins régulateur libéraux retraités revenus pour prêter main-forte aux équipes. Des renforts sont également déployés aux Urgences.

Pour permettre à l'hôpital de s'organiser au mieux, il est demandé à la population de contacter en priorité son médecin traitant, SOS médecin, et en dernier recours le Samu au 15, pour être orienté au mieux.

Par ailleurs, la direction du CH prévient que le temps d'attente aux Urgences est allongé pour ceux qui ne relèvent pas d'une urgence vitale.