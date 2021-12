Le plan blanc déclenché à l'hôpital Nord-Franche-Comté

L'hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans déclenche le plan blanc ce mardi pour faire face à la cinquième vague de coronavirus. "Depuis une quinzaine de jours, chaque semaine, on double le nombre de patients hospitalisés" annonce le directeur Pascal Mathis.

La direction de l'hôpital Nord-Franche-Comté annonce ce mardi qu'elle déclenche le plan blanc, ce dispositif qui permet de mobiliser davantage de moyens humains pour faire face à l'afflux de patients. "On n'est pas au sommet de la crise et on espère ne pas y arriver", explique Pascal Mathis, le directeur du HNFC, "mais la solution est très compliquée".

L'établissement de Trévenans fait face au rebond épidémique. Depuis une quinzaine de jours, "chaque semaine on double le nombre de patients hospitalisés", explique la direction. Le flux via les urgences notamment augmente pour atteindre "quatre à cinq nouveaux malades chaque jour". Actuellement, l'hôpital compte "plus de 50 patients hospitalisés dont dix en réanimation".

Une soixantaine de lits mobilisés pour les patients Covid

Deux services vont être transformés en unités Covid pour dégager 52 lits. Avec des lits de réanimation totalement affectés à la prise en charge des patients, ce sont une soixantaine de lits supplémentaires qui sont mobilisés. Et une trentaine d'autres sont mobilisables. Si besoin, le site Mittan à Montbéliard pourrait aussi être sollicité.

La conséquence, pour le reste de l'activité hospitalière, c'est une "diminution significative des activités chirurgicales" : un tiers des blocs opératoires sera disponible. Les activités de consultation seront diminuées de moitié, annonce également Pascal Mathis.

Les familles des patients doivent également s'adapter. Dès mercredi, les visites seront limitées : une seule personne pourra aller voir son proche hospitalisé. Chaque personne hospitalisée devra désigner un membre de ses proches.

Un répit de courte durée pour les personnels soignants

Le "rythme est similaire aux deuxième et troisième vagues" du Covid constate le directeur de l'hôpital, "nous avons connu une quatrième vague cet été, donc le répit a été de courte durée". Le 2 décembre, invitée de France Bleu Belfort Montbéliard, Nathalie Depoire, présidente de la CNI, la coordination nationale des infirmières en Nord Franche-Comté, témoignait de l'"épuisement des personnels". et de leur "souffrance psychologique".

Depuis début décembre, de nombreux hôpitaux déclenchent le plan blanc les uns après les autres. C'est le cas notamment de celui de Mulhouse en Alsace.

Infographie : les taux d'incidence dans les départements au 6 décembre

En date du 6 décembre, selon les chiffres de Santé Publique France, le taux d'incidence atteint 475 dans le Territoire de Belfort. Le taux national moyen s'élève à 430,6.