Le plan blanc déclenché au Centre hospitalier métropole Savoie : des opérations non urgentes déprogrammées

Le plan blanc est déclenché au Centre hospitalier métropole Savoie en raison des fortes tensions sur les effectifs. L'établissement va déprogrammer, à partir de ce mercredi 21 décembre, les opérations chirurgicales non urgentes, "toutes les activités médicales et chirurgicales non associées à une perte de chance immédiate".

Si vous deviez vous faire opérer, vous allez recevoir un appel de l'hôpital et votre rendez-vous sera décalé. Les consultations, elles, ne sont pas concernées par le plan blanc, si vous aviez un rendez-vous médical avec un spécialiste, ce rendez-vous est normalement maintenu.

Les tensions touchent tous les services (de la pédiatrie aux soins de suite et réadaptation) et s'explique par la forte activité hospitalière combinée à la flambée épidémique : la grippe saisonnière, la bronchiolite et les nombreux cas de Covid.

"La situation est évaluée au jour le jour et fera l’objet de nouveaux ajustements si nécessaire” précise le Centre hospitalier métropole Savoie.