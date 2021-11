Le plan blanc déclenché dans les établissements de santé de l'agglo grenobloise et du bassin voironnais

A la demande de l'agence régionale de santé, sur le territoire de Grenoble-Voiron, le CHU a déclenché son plan blanc, à cause, non pas du Covid, mais bien en raison du manque de personnel soignant. Il s'agit de réorganiser les services pour faire face à une crise éventuelle.

Ce vendredi 5 novembre, l'ARS a demandé aux établissements de santé de médecine, chirurgie et obstétrique de l'agglomération de Grenoble mais aussi du bassin de Voiron de déclencher un plan blanc territorial. Ce qui a donc été mis en place.

La cause n'est pas un afflux de patients souffrant du covid, mais bien un manque criant de personnel soignant et de lits. Le plan blanc permet donc de redéployer les effectifs pour faire face à une situation de crise.

Manque de personnel

On le sait, le personnel soignant, en première ligne, a été très éprouvé par la crise du covid, ce qui a entrainé des démissions, des arrêts maladie pour burn-out, notamment, sans compter les soignants suspendus pour avoir refusé le pass sanitaire.

La direction du CHU de Grenoble précise que, pour l'instant, l'activation de ce dispositif n'a pas d'impact immédiat au sein des établissements.

Que va-t-il se passer quand la saison de ski va démarrer ? - Le docteur Legeais

Mais, certains sont déjà inquiets pour la suite. Ainsi, le Docteur Legeais, chirurgien et président du Syndicat des médecins de l'Isère s'interroge : "Que va-t-il se passer quand la saison de ski va débuter ? Cela signifie, pour le bassin grenoblois, une centaine d'urgences traumatologiques par jour. Or, les Urgences de Grenoble mais aussi de Voiron sont déjà en rupture. Et déjà, pour gérer les urgences traumatologiques qui arrivent dans nos services actuellement, il y a une semaine de délai ! Si rien ne change, on ne pourra pas demain, en toute sécurité, accueillir ces blessés de la montagne."

A Voiron, les Urgences sont ouvertes ce week-end, mais elles fonctionnent avec des médecins qui viennent pour une garde de l'extérieur, car l'hôpital peine à recruter des praticiens. Seront-elles ouvertes dans 8 jours ? Le plan blanc a donc été déclenché pour pallier ce genre de situation.