Le plan blanc étendu à l'ensemble des Hauts de France face à la 5e vague de coronavirus

Comme attendu, le plan blanc, qui concernait déjà la métropole de Lille, le Hainaut et l'Oise est étendu à toute la région des Hauts de France pour faire face à l'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus.

"Face à la situation épidémique régionale, accentuant la pression sur les lits de réanimation et d’hospitalisation conventionnelle, l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France déclenche l’extension du plan blanc à l’ensemble de la région", indique l'ARS dans un communiqué publié ce vendredi matin.

Ce plan blanc concernait déjà la métropole de Lille le Hainaut et l'Oise où l’ARS avait déjà enclenché une nouvelle phase de déploiement de 114 lits de soins critiques et de 260 lits d’hospitalisation conventionnelle.

Augmentation des admissions en réanimation

Selon Santé Publique France, la situation épidémique continue de se dégrader rapidement dans les Hauts de France. Le taux d’incidence est à 415,3 cas pour 100 000 habitants (du 29 novembre au 5 décembre), contre 304 durant la période d’analyse précédente (22 au 28 novembre). 183 patients Covid étaient pris en charge en lits de soins critiques au 9 décembre contre 168 le 6 décembre.

Le niveau 2 du plan de gestion des situations sanitaires exceptionnelles dit « Plan blanc » donne la possibilité aux établissements de prendre des mesures de gestion adaptées, notamment de réaffecter du personnel pour assurer la continuité des urgences et soins non programmés, Covid et hors Covid.