Le plan blanc niveau 2 est déclenché à l'hôpital de Chambéry

Les cas de coronavirus détectés en Savoie ont doublé ces deux dernières semaines, 650 cas début octobre contre près de 1300 la semaine dernière. Face à cette multiplication des cas de Covid-19 dans le département, l'hôpital de Chambéry déclenche un plan blanc niveau 2. C'est un dispositif de crise qui permet de mobiliser les personnels de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants) mais aussi de dégager des lits supplémentaires pour accueillir plus de malades.

"Si on ne se bouge pas en Savoie, on va aller vers des mesures encore plus contraignantes type couvre-feu" Olivier Rogeaux - infectiologue