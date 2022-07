Le plan canicule à Vauvert

Le Gard reste classé en niveau d'alerte orange canicule. La commune de Vauvert a décidé de poursuivre et de renforcer les mesures mises en place de son plan canicule. Les agents du CCAS téléphonent aux personnes recensées comme vulnérables ou à toutes celles vivant seules et connues du service. Objectif : donner des conseils durant cette période, maintenir le lien social avec un public mis en difficulté face aux températures caniculaires et les aider si nécessaire.

Pour s’inscrire ou inscrire un proche : https://www.vauvert.com/vigilance-canicule/

Pour ce qui concerne des "personnes repérées en errance sur la ville", le CCAS fait appel au SAMU Social de la Croix Rouge Française pour assurer leur suivi.

Mise à disposition d’un espace climatisé

Tant que ces niveaux d'alerte seront annoncés le CCAS propose à la population qui en éprouve le besoin, de venir se rafraîchir dans une de ses salles climatisées, la salle des aidants familiaux, 168 Rue Montcalm. Cet espace climatisé est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h durant la période d'alerte orange et rouge. Chacun peut y accéder au gré de ses besoins, pour les personnes les plus éloignées, le service de DOVEO peut être sollicité (04 66 73 17 98 pour prendre rendez-vous)

Elargissement des horaires de la piscine

La municipalité élargit les horaires d’ouverture de la piscine jusqu'à 21h de ce lundi 18 juillet à dimanche 24 inclus pour tous ceux qui souhaiteraient se rafraîchir.

Elargissement des horaires d’accès au parc, jardin, espaces arborés : le parc du Castellas, le jardin de la gare, l’ancien et le nouveau cimetière seront ouverts jusqu’à 21h de ce lundi 18 juillet à dimanche 24 inclus.

Au centre de loisirs

Les activités à l'extérieur ne se font que le matin, l'après-midi, les enfants restent dans leurs salles d'activités toutes climatisées. Chaque enfant à une bouteille d'eau dans la salle et peut boire quand il le souhaite, les petits sont régulièrement sollicités.

Un bus avec climatisation a été loué pour que le transport des enfants se fasse dans de bonnes conditions. "Pour les sorties, découverte cette semaine d’un parc aquatique pour rechercher la fraîcheur !"

Au service jeunesse

Cette semaine, le Service jeunesse propose aux jeunes deux modes d’accueil, l’un en séjour dans le Tarn, l’autre avec des activités autour de Vauvert.

o Pour le séjour à Laguépie :

Les temps de chantier (jardinage et construction d’un muret en pierres sèches) se dérouleront en début de matinée. Les débuts d’après-midi seront consacrés à des activités calmes et des siestes réparatrices… En fin de journée, chacun profitera des joies et de la fraîcheur de la rivière qui traverse le village et d’un espace surveillé pour la baignade. Le couchage s’effectue en marabout, ce qui permet de bénéficier de nuits plus fraiches.

o Concernant les activités sur place : le planning des activités a été remanié ce lundi matin avec les jeunes inscrits. Même si la semaine devait se dérouler autour de points d’eau, deux sorties en rivière et ombragé (Collias et le lac du Crès) ont été rajoutées ainsi que des plages horaires plus large à la piscine municipale afin de bien se rafraîchir. Bien sûr, le service veille à l’hydratation durant tous les temps de la journée et rappelle les consignes de protection chaque jour.

Points d’eau potable

o Sanitaires place Arnoux

o Sanitaires Fit park près de la gare

o Castellas

o Ancien cimetière derrière les bureaux

o Sanitaires du nouveau cimetière

o Stade Pierre Lucas

o Petit Stade face à la cave coopérative, Rue de l’Ausselon