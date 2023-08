Le plan canicule activé au CHU de Bordeaux

"Le CHU de Bordeaux se tient prêt pour l’épisode de canicule". Dans un communiqué publié ce 21 août, l'établissement de santé annonce activer son plan canicule, alors que la Gironde va rester placée en vigilance orange comme 48 autres départements par Météo France ce 22 août.

"Ce plan canicule a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une vague de chaleur, de définir les actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter ses effets sanitaires et adapter au mieux les mesures de prévention", explique le CHU , qui détaille des "moyens complémentaires" mis en place : "climatiseurs mobiles, ventilateurs, fontaines d’eau réfrigérées." Le CHU de Bordeaux précise également que "l’ensemble des stocks en eau (conteneurs, bouteilles et brumisateurs) ont été réalisés dès le début du mois de juin sur chacun" de ses sites.

"Des adaptations" sont aussi "proposées aux professionnels" de certains services comme les espaces verts ou la blanchisserie, avec des "horaires dérogatoires pour démarrer l’activité en amont ou en aval des pics de chaleur" ou encore un "dispositif de télétravail étendu".