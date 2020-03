Le plan du CHU de Dijon face au coronavirus

Face à des cas de plus en plus nombreux de coronavirus - Covid 19 - en Bourgogne Franche-Comté, le CHU de Dijon est bien obligé de s'adapter. Lundi 16 mars 2020, l'hôpital avait déclenché le niveau maximum de son "plan blanc". Vendredi 27 mars 2020, le CHU a donné plus de détails sur son fonctionnement en cette période de crise.

Des circuits dédiés

Le CHU de Dijon, comme tous les hôpitaux de France, est face à une problématique : comment continuer d'accueillir dans les meilleures conditions à la fois les patients gravement atteints du Covid 19 et les "autres", qui souffrent d'autres maladies ? Pour la sécurité de tous, des "circuits dédiés" ont été créés, afin "d'organiser la prise en charge des patients suspects ou détectés positifs au Coronavirus Covid-19", indique le CHU.

La capacité d'accueil de l'hôpital a également été revue à la hausse. Le service des maladies infectieuses est passé de 27 à 40 lits, une unité de diagnostic rapide de 20 lits a vu le jour, et 23 lits du service de pneumologie sont dédiés aux patients atteints du Covid 19.

Sur 1172 lits, 169 lits sont aujourd’hui d’ores et déjà identifiés pour prendre en charge des patients suspects ou détectés positifs au Covid-19, dont 53 lits en réanimation et soins intensifs

Des capacités qui peuvent encore augmenter. Le CHU indique qu'il est "prêt à mobiliser jusqu’à 252 lits, dont 102 en réanimation et soins intensifs".

Le centre 15 renforcé

Le centre 15, la plateforme téléphonique qui reçoit les appels destinés au Samu, est logiquement très sollicité en ce moment. Il fonctionne 7j/7 et 24h/24. Selon le CHU, "depuis le 16 mars 2020, 1 600 appels en moyenne sont traités par jour, contre 1 000 appels en moyenne auparavant".Pour faire face à cette hausse des appels, deux lignes supplémentaires ont été installées. Des étudiants en médecine, les externes (4e et 5e années), viennent d'ailleurs prêter main forte aux médecins régulateurs.

Le pic de 2 200 appels a été atteint le 16 mars 2020

Solidarité entre établissements

Pour désengorger le CHU de Dijon, et laisser des places libres aux malades du Covid-19, "certaines urgences et activités chirurgicales non différables" sont transférées dans d'autres établissements privés, comme la Clinique Bénigne Joly de Talant, la Polyclinique du Parc Drevon, l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne Valmy et le Centre Georges-François Leclerc

Par ailleurs, pour aider le travail du CHU et de son personnel soignant, la solidarité s'organise en Côte-d'Or, avec notamment des dons de masques et de matériel médical.