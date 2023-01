Le plan santé d'Emmanuel Macron "pas assez ambitieux, courageux" selon le député Yannick Favennec (Horizons)

Emmanuel Macron a dévoilé vendredi son plan pour la santé, à l'issue d'une rencontre avec des personnels du Centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes (Essonne). Le président de la République avait promis des annonces "concrètes" face à un système de santé "à bout de souffle". Éprouvés la crise Covid, les personnels ne cessent de dénoncer la "déliquescence" de l'offre de soins, avec des urgences débordées et un manque criant de soignants, sur fond de triple épidémie hivernale de Covid-19, grippe et bronchiolite.

Emmanuel Macron a annoncé la « sortie » pure et simple de la très décriée tarification à l’activité (T2A) à l’hôpital dès le prochain budget de la Sécurité sociale. Un tandem « administratif et médical » va être instauré pour la direction des hôpitaux français. Le président a aussi promis d’« accélérer le recrutement des assistants médicaux » pour les porter de 4.000 à 10.000 en 2024, afin de libérer du temps médical les soignants. De manière plus globale, Emmanuel Macron entend réorganiser le travail à l’hôpital pour le rendre plus attractif. Cela passe selon lui par une meilleure planification du temps de travail.

Le chef de l’État veut également « mieux rémunérer » les médecins de ville qui assurent la permanence des soins via des gardes et « prennent en charge des nouveaux patients », sans se prononcer sur une augmentation du prix de la consultation. Enfin, tous les patients, souffrant d'une maladie chronique et ne disposant pas, à l’heure actuelle, d’un médecin traitant s’en verront proposer un « avant la fin de l’année » a assuré le locataire de l'Elysée qui n'a pas un instant évoqué les déserts médicaux.

Les annonces d'Emmanuel Macron n'ont pas convaincu le député du Nord-Mayenne, Yannick Favennec, pourtant élu de la majorité sous l'étiquette Horizons, le parti de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. "Des réponses pas assez ambitieuses ni courageuses pour lutter contre les déserts médicaux" a-t-il écrit sur twitter. Yannick Favennec mène une bataille parlementaire pour arriver à la régulation de l'installation des médecins dans les territoires sous dotés.