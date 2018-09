Le chef de l'Etat a présenté ce mardi son plan santé avec deux mesures orientées vers les déserts médicaux : la création de 400 postes de médecins salariés et la création de 4.000 postes d'assistants médicaux. Cette deuxième mesure permettrait à un même médecin de voir plus de patients.

Emmanuel Macron a confirmé la suppression du numerus clausus dans la formation des médecins à l'université. L'objectif est d'ouvrir ces métiers à des personnes qui jusqu'ici renonçaient ou se faisaient éliminer de ce cursus très sélectif.

Mais le chef de l'Etat refuse de contraindre les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux. "Cela ne marchera pas" d'après Emmanuel Macron et provoquerait une démotivation dans cette profession.

4.000 postes d'assistants médicaux pour soulager les médecins

L'annonce la plus marquante est peut-être la création de 4.000 postes d'assistants médicaux. Ces personnels financés grâce à un augmentation du budget de l'assurance maladie, permettrait au médecin de recevoir plus de patients dans une même journée. L'idée est bonne estime Christophe Thibault, médecin à Charmoy et membre de la Fédération des Médecins de France, mais le chiffre est insuffisant.

"Il faut redonner du temps à tous les médecins et supprimer les tâches administratives" - Christophe Thibault représentant de la Fédération des Médecins de France Copier

400 médecins salariés dans les déserts médicaux

Cette "mesure exceptionnelle" sera "concentrée sur les territoires les plus critiques", a indiqué le chef de l'Etat. Face à la pénurie de médecins dans certaines zones, "400 postes supplémentaires de généralistes" seront créés dans les hôpitaux et les centres de santé les plus proches. Ces praticiens salariés seront "envoyés dans les territoires prioritaires" pour "y proposer des consultations", a expliqué M. Macron, faisant le pari que cette mesure "sera attractive".

Les hôpitaux réorganisés selon trois niveaux

Un statut d'hôpital "de proximité" sera créé par une loi en 2019 pour les 600 plus petits établissements, qui se concentreront sur "la médecine, la gériatrie, la réadaptation, les soins non programmés", a-t-il précisé. Les blocs chirurgicaux et les maternités seront réservés aux hôpitaux "spécialisés", voire "ultra-spécialisés" pour les plus gros établissements disposant de "plateaux techniques de pointe". Conséquence: "certaines activités médicales devront être renforcées en proximité" et d'autres "devront fermer à certains endroits", a prévenu le président. et cela inquiète Gérald Defief, représentant Force Ouvrière à l'hopital d'Auxerre.