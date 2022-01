Le plan stratégique de Le Mans Métropole pour la santé

Comment attirer de nouveaux médecins ? Cette question, la plupart des territoires, confrontés à un manque de praticiens, se la posent. A tel point que certaines communes se retrouvent en concurrence pour réussir à obtenir l'installation d'un nouveau médecins généralistes. Face à ce constat, celles de Le Mans Métropole, où 25.000 habitants sont sans médecin traitant, ont décidé de s'unir pour bâtir un plan stratégique pour "la santé de demain". D'ici 2026, 22,7 millions d'euros vont être investis à l'échelle de l'agglomération.

Une nouvelle maison de santé à Coulaines

Sur cette enveloppe, cinq millions participeront au financement du futur plateau technique du Centre hospitalier du Mans (nouveau bâtiment regroupant à partir de 2026 urgences - réanimation - imagerie - neurologie et cardiologie pour un coût total de 130 millions), quatre millions serviront à la construction d'un parking pour le nouveau pôle de cancérologie. Mais le gros de l'investissement (10 millions d'euros) est destiné à la création de quatre maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) dont une à Coulaines.

Cette MSP sera construite rue de Vienne en centre ville. Programmée pour 2024 - 2025, elle devrait accueillir une trentaine de professionnels (médecins, dentistes, infirmières, kinés, podologues) et coûter deux à trois millions d'euros, précise Christophe Rouillon, le maire : "Les médecins ne veulent plus investir dans des bâtiments, c'est donc à nous de le faire. Or, sans les capacités financières de la métropole, il est évident que nous n'aurions pas pu réaliser ce projet. C'est un exemple concret de l'union. Notre MSP profitera d'ailleurs bien au-delà de Coulaines puisqu'elle pourra accueillir 20.000 à 30.000 patients".

En 2023, une maison de santé devrait aussi ouvrir au Mans, rue Saffray. Fusion de deux cabinets médicaux, elle doit accueillir huit médecins dans un premier temps avec l'objectif d'en avoir douze à moyen terme.

Le défi de l'attractivité

Mais si Le Mans Métropole peut investir massivement dans les infrastructures, les élus ne peuvent en revanche s'engager sur l'arrivée de nouveaux praticiens. Il s'agit avant tout de rendre le "territoire attractif" selon Stéphane Le Foll, le maire du Mans et président de Le Mans Métropole. "Aujourd'hui, l'installation d'un médecin est libre et à moins de changer la loi, je ne peux pas imposer à un médecin de venir. Ce que je peux faire, c'est favoriser l'attractivité en leur offrant de très bonnes conditions d'exercice. Ce sont les MSP, c'est la formation à l'hôpital avec la création d'un internat, c'est le recrutement d'infirmières en pratique avancée pour permettre aux médecins des gains de temps. Tout cela, ce sont des choix stratégiques, un changement complet d'organisation de la médecine".

Outre l'investissement communautaire, la ville du Mans débloquera une somme d'1,3 million d'euros dont 850.000 pour le fonctionnement de son centre municipal de santé.