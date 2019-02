Le Planning familial de Vaucluse déménage à Avignon

Le Planning familial déménage à Avignon et s'installe dans le même bâtiment que le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDDF). Un lieu qui reste essentiel pour de nombreuses femmes.

Avignon, France

Le Planning familial de Vaucluse déménage et installe ses locaux dans le même bâtiment que le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDDF). Dorénavant situé au dessus de la mission locale des jeunes du Grand Avignon, 2 place Alexandre Farnèse à Avignon, au deuxième étage du bâtiment Le Vinci, il continue d'accueillir de nombreuses femmes mais aussi des hommes et des couples. Il fallait pousser les murs : les locaux passent de 120 mètres carrés à près de 300.

75% de femmes, 25% d'hommes

Il existe deux pôles : le premier pour le conseil conjugal et familial reçoit femmes et hommes pour répondre à toutes leurs questions, que ce soit en matière de contraception, d'IVG, de dépistage des maladies sexuellement transmissible ou encore l'accueil de victimes de violences.

Le second pôle est gynécologique : les femmes peuvent obtenir un rendez-vous avec une gynécologue qui ne pratiquera pas forcément un examen, mais qui peut écouter et conseiller. De nombreuses jeunes filles mineures se recommandent d'ailleurs l'adresse du Planning familial par bouche à oreille.

Anonyme et gratuit pour les mineurs

Pour prendrez rendez-vous au planning, c'est entièrement gratuit et anonymisé pour les mineurs. Pour les majeurs, il faut être adhérent de l'association, c'est à dire payer 8 ou 20 euros l'année de cotisation. Mais adhérer au Planning familial c'est aussi pouvoir consulter des ouvrages sur les thèmes chers à l'association, des formations et une plateforme d'écoute téléphonique.

Il fallait donc vraiment pousser les murs, d'autant que le rapprochement avec le CNIDDF pourrait également créer de nouvelles activités, même si chaque structure reste indépendante. Le numéro vert, et donc gratuit, pour contacter un aidant du planning familial : 0800.08.11.11