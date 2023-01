Le Planning familial salue la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans

C'est l'une des nouveautés du 1ᵉʳ janvier 2023. Les préservatifs sont gratuits pour les moins de 26 ans, mineurs compris. La co-présidente du Planning familial 35 Rennes/Saint-Malo**, Bleuenn Aulnette** en parle sur France Bleu Armorique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : que pensez-vous de cette mesure ?

Bleuenn Aulnette : On salue la mesure dans un contexte de paupérisation des jeunes. On trouve ça très bien que les préservatifs soient accéssibles sans prescription médicale et gratuitement dans les pharmacies, pour les mineurs et pour les 18/25 ans. Toutefois, on trouve ça regrettable que ça soit que les préservatifs externes ou dits masculins et seulement pour les mineures et les jeunes de 18 à 25 ans.

Vous voudriez que les préservatifs soient gratuits pour tout le monde finalement ?

Oui, on voudrait que les préservatifs externes et internes soient gratuits pour l'ensemble de la population et que ça soit l'ensemble des moyens de contraception qui soient gratuits aussi.

Vous demandiez cette gratuité depuis longtemps ?

Oui, ça fait plusieurs années qu'au Planning familial, on demande la gratuité de l'ensemble des moyens de contraception, comme c'est déjà le cas au sein du Planning familial.

Est-ce parce que les jeunes n'utilisent pas les préservatifs ?

On n'a pas forcément d'études sur le fait que les jeunes utilisent moins de préservatifs. Nous, au sein de nos accueils, on constate qu'il y a toujours un vrai intérêt pour le préservatif, pour la contraception et pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Toutefois, on constate en parallèle qu'il y a une augmentation des IST chez les jeunes depuis quelques années. C'est à cause soit d'une mauvaise utilisation des préservatifs, soit d'une moindre utilisation des préservatifs. Ce que l'on constate aussi, c'est que rendre le matériel accessible, c'est intéressant. Mais si en parallèle, on ne propose pas de l'information et qu'on ne met pas en place la loi de 2001 qui prévoit de l'éducation à la sexualité de façon effective, ça risque de ne pas suffire pour baisser cette augmentation des IST.

C'est bien que les mineurs soient aussi concernés par la gratuité des préservatifs ?

On trouve ça très bien que les mineurs aient accès à cette mesure dans l'idée d'une émancipation des jeunes et qu'il puisse y avoir accès sans avoir à passer par un médecin généraliste.

Mais on pourrait donc aller plus loin selon vous ?

On demande toujours la gratuité de l'ensemble des moyens de contraception. Là, on voit bien que ça concerne que les préservatifs externes et qu'un préservatif interne, c'est 2 € non remboursés en pharmacie. Donc on sait très bien que pour les populations les plus précaires, le renoncement aux soins, c'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement.

On peut rappeler que certaines contraceptions sont remboursées également depuis un an.

Oui certaines pilules sont remboursées. les stérilet sont remboursés intégralement pour les moins de 26 ans, mais pas pour les plus âgées, donc on voit bien qu'il y a vraiment une inégalité au niveau de la contraception. Certaines choisissent en fonction du prix et non de leur santé. On voudrait que l'ensemble des moyens de contraception soient accessibles et gratuits et que la loi de 2001 soit mis en place de façon effective pour faire de la prévention dans les écoles.

Un mot de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, attaqué dans certains pays. Il y a un risque en France ?

C'est toujours une inquiétude en France. Il y a au niveau des politiques une volonté de constitutionnalisation de l'IVG. En attendant on reste vigilants et vigilantes.