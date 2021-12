Coronavirus : le vaccinodrome Chanot à Marseille fait le plein

Le succéès de la vaccination pour la troisième dose à Marseille. Pour le premier jour de cette nouvelle campagne, le centre de vaccination du Parc Chanot à Marseille a fait le plein : 2.500 personnes vaccinées avec du Pfizer principalement pour ce rappel, 2.000 sur rendez-vous pris sur les plateformes et 500 créneaux libres, pour celles et ceux arrivés au dernier moment.

L'organisation et la logistique sont déléguées par la ville au bataillon des marins pompiers, très expérimenté en la matière. Il mobilise tous les jours sauf le jeudi et le dimanche, pour fermeture, de 8h50 à 17h30, près d'une centaine de professionnels de santé. Si besoin, ce centre peut accueillir 1.000 personnes de plus par jour.

Un autre vaccinodrome est installé dans la galerie du centre commercial Grand littoral dans les quartiers nord. Avec une capacité de 500 piqûres par jour, il peut passer à 800. Il est opérationnel également grâce au Bataillon des marins-pompiers avec des professionnels de santé.