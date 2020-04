Le sénateur creusois malade du Covid-19 est sorti de l'hôpital : "le plus difficile est derrière moi"

"Je vais beaucoup mieux" raconte Eric Jeansannetas, de retour chez lui. Le sénateur de la Creuse vient de passer 15 jours à l'hôpital de Guéret ou il était soigné du Covid-19. Il a retrouvé sa maison, sa famille, mais il reste sous surveillance médicale.

Je suis maintenant en phase de récupération, de convalescence

Le retour à la maison, pour Eric Jeansannetas c'est "une délivrance". Les 15 jours d'hospitalisation ont été particulièrement durs. "On laisse derrière soi la chambre d'hôpital, les angoisses nocturnes, tous ces moments difficiles qu'on a traversé". Eric Jeansannetas a quitté l'hôpital mais il reste fatigué, très fatigué. "C'est une épreuve très difficile, explique-t-il très éprouvante. Il y a des moments tres difficiles et comme il n'y a pas de médicament pour nous aider, ceux sont les défenses immunitaires qui se dressent en rempart contre la maladie et c'est très éprouvant".

Vous vous sentez partir...

Eric Jeansannetas ne s'était jamais senti aussi faible de sa vie. "Ce virus attaque l'organisme de manière tres spéciale. Il y a des moments où on se sent mieux et d'un seul coup, il y a une contre attaque du virus, une fièvre au delà de 40°; des céphalées très sévères et très violentes et là, vous vous sentez partir.

Sous surveillance durant 15 jours

Prises de sang, de température, Eric Jeansannetas est rentré chez lui mais n'en a pas fini avec le virus. Durant deux semaines, il reste suivi de près par les médecins. Le voilà confiné, privé de sorties et soucieux de ses proches. "Il y a des précautions à prendre, les gestes barrières, il faut être vigilant, éviter les contagions. Car on ne sait pas ! "Certains disent qu'on n'est plus contagieux au bout du 21e jour, d'autres au 28e".

Un message d'espoir

"On peut guérir, conclu Eric Jeansannetas, on peut guérir ! Il faut se battre et puis se dire qu'on peut gagner ce combat contre le Covid-19. Et de toute façon, nous le gagnerons, tous ensemble".