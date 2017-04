"Le plus dur c'est de ne pas travailler", Julie, une Ligérienne atteinte de la maladie de Lyme

Un membre de l'association Le droit de guérir plante sa tente ce mercredi devant le ministère de la santé pour interpeller sur le combat à mener sur la reconnaissance de la maladie de Lyme. Julie vit dans la Loire. Elle est malade et assure qu'il est plus qu'important d'agir.

Matthias Lacoste fait partie de l'association Le droit de guérir. Il a décidé de planter sa tente ce mercredi 5 avril 2017 devant le ministère de la santé. Il souhaite que la maladie de Lyme soit enfin reconnue. En France, 33 000 nouveaux cas apparaissent chaque année selon le site Santé Publique France. Julie vit dans la Loire, à Violay, elle a été diagnostiquée en décembre 2016.

Les symptômes de cette maladie transmise par les insectes sont notamment : d'importantes douleurs musculaires ou articulaires, de la fatigue, parfois de la paralysie, des palpitations qui peuvent aller jusqu'à empêcher les malades de vivre normalement. Julie est âgée d'une trentaine d'années, elle confie que "le plus dur c'est de ne pas travailler, la vie sociale en prend un sacré coup".

Les sorties avec ses amis ont beaucoup diminué. Julie ajoute : "Je faisais de l'équitation, je ne peux plus monter à cheval mais je garde espoir. L'association donne de l'espoir aussi parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul, que les choses vont évoluer et qu'on va nous aider." Dans le département de la Loire, les personnes atteintes de la maladie de Lyme sont nombreuses d'après le spécialiste Christian Perronne, en revanche impossible d'obtenir des chiffres.

En France, le site Santé Publique France estime qu'il y a 33 000 nouveaux cas par an, alors que les spécialistes de la maladie eux en comptent 300 000 nouveaux cas par an. Le professeur Christian Perronne, qui est un éminent spécialiste de la maladie de Lyme, vient le jeudi 7 avril dans le Pilat donner une conférence à Pélussin, dans la salle des fêtes, à 20h30.