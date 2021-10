Le plus grand centre de vaccination de Charente ferme ses portes

Le plus grand centre de vaccination d'Angoulême, en Charente, n'est plus. Depuis janvier, il se situait à l'espace Lunesse. Il a fermé ses portes ce vendredi 29 octobre, et ne sera pas remplacé. Les habitants se tourneront maintenant vers leur médecin traitant, les pharmacies, et les autres centres.

Pour se faire vacciner, les habitants d'Angoulême et de l'agglomération pourront aller chez leur médecin traitant, en pharmacie ou dans les autres centres plus petits.

"C'est une page qui se tourne à Angoulême." C'est ainsi que les personnels de santé qui ont travaillé dans le centre de vaccination de l'espace Lunesse, à Angoulême, en Charente, le ressentent. Il avait ouvert neuf mois plus tôt, le 25 janvier 2021, et a fermé ses portes ce vendredi 29 octobre. Ces derniers temps, le centre tournait au ralenti, à un moindre rythme : il n'était ouvert que le lundi et le vendredi. En Charente, 90 % de la population éligible à la vaccination a reçu ses deux injections. Pour toutes ses raisons, "un tel centre n'avait plus lieu d'être", avance Mathilde Garcin, la responsable du service Santé à l'agglomération d'Angoulême. Il ne sera donc pas remplacé par un autre.

Les professionnels de santé prennent le relais

Au plus fort de son activité, 4 000 personnes ont été vaccinées chaque semaine. Ces derniers temps, "on était descendus jusqu'à 200 personnes", compare Mathilde Garcin. Alors certes, maintenant, il y a la troisième dose, mais les volumes ne sont plus les mêmes. "Le nombre de personnes est beaucoup moins important, affirme la responsable. Et dans notre département, seulement un tiers des personnes concernées le font pour l'instant."

Les habitants qui ont besoin de se faire vacciner - rappel, troisième dose, ou première injection - devront maintenant se diriger vers les professionnels de santé : "Leur médecin traitant, les pharmacies, et les centres plus petits qui continuent de recevoir", égraine Mathilde Garcin. Autour d'Angoulême, il est toujours possible de se faire vacciner à l'hôpital, à la clinique, et par exemple à Ruelle-sur-Touvre et à La Couronne.

35 000 personnes vaccinées en neuf mois

Les professionnels de santé mobilisés à l'espace Lunesse - ils ont été 140 à se relayer en neuf mois -, pourront aussi organiser des opérations ponctuelles, explique la responsable du service Santé de l'agglo : "Si c'est trop compliqué pour certains médecins ou infirmiers, sur une journée pour cibler un lieu en particulier, ou dans une maison de retraite aussi." Quoi qu'il en soit, "la continuité de la vaccination est assurée."

Au centre de vaccination de Lunesse, plus de 70 000 injections ont été réalisées, c'est-à-dire environ 35 000 personnes vaccinées. Le lieu qui accueillait avant des événements va maintenant pouvoir retourner à sa première vocation.