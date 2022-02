Le centre de vaccination du Parc des expositions de Caen, ouvert depuis le 5 mai dernier, va fermer définitivement ses portes ce samedi 26 février 2022 à 17h. Un centre entièrement géré par les sapeurs pompiers du département. Au plus fort de la crise, on y a réalisé 2400 injections par jour.

Le plus grand centre de vaccination du Calvados ferme ses portes

Les sapeurs pompiers du Calvados dans les cartons. Ils démontent le centre de vaccination situé au parc aux Expositions de Caen. Un centre qui a ouvert le 5 mai 2021, et qui en dix mois a permis de réaliser 243.000 vaccinations, soit à lui seul 15 % de toutes les injections réalisées dans le Calvados. Au plus fort de son activité, ce centre a réalisé plus de 2.400 vaccinations par jour.

"De nombreux messages de remerciements dans le livre d'Or"

Entièrement financé par le ministère de l’Intérieur, armé et géré par les sapeurs-pompiers du Calvados, "il a été un outil majeur de la campagne de vaccination" rappelle la préfecture du Calvados dans le communiqué annonçant sa fermeture définitive ce samedi à 17 heures. "L’esprit de bienveillance et la qualité de l’accueil dans ce lieu ont été unanimement reconnus, comme en attestent les très nombreux messages de remerciements qui ont été laissés sur le livre d’Or" poursuivent les services de l'Etat.

Des centres de vaccination restent ouverts dans le département au CHU et à la Clinique de la Miséricorde à Caen, au centre commercial Mondeville 2, aux Centres hospitaliers de Bayeux, Lisieux et Falaise, ainsi qu'à la Clinique Notre-Dame à Vire.