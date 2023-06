Le plus grand centre français de recherche en chimie inauguré à Montpellier

La chimie française tient son grand centre de recherche. Il a été inauguré mardi matin à Montpellier, sur le campus du CNRS. Dans ces plus de 25.000m², on trouve des chercheurs du monde entier, des professeurs d'université, des entreprises et des étudiants. Un croisement des acteurs qui fait la richesse de ce pôle Balard.

"C'est ce qui donne l'envergure internationale au centre, se réjouit Antoine Petit, le PDG du CNRS. On est au même niveau que les prestigieuses universités de Zürich, Oxford et Bristol."

L'ouverture de ce centre répond à un besoin. La chimie est au coeur de multiples enjeux : elle est utilisée pour fabriquer de nouveaux médicaments, remplacer des matériaux polluants ou créer de l'électricité décarbonée.

"Derrière chaque problème industriel, une question scientifique"

Le centre Balard va évidemment participer au progrès scientifique, mais il doit aussi **former les futurs professionnels de la chimie. **"C'est une super opportunité pour nos étudiants de fréquenter une telle structure, ça peut susciter des vocations", souligne la rectrice de l'Académie de Montpellier Sophie Béjean.

Le principal objectif du CNRS est de renforcer les liens entre le milieu académique et industriel. "On les a longtemps opposés, mais c'est une erreur, pense Antoine Petit. Derrière chaque problème industriel, il y a une question scientifique à étudier. On est complémentaire, les chercheurs gardent leur liberté, mais pour eux, c'est plus valorisant de travailler sur une application concrète."

Un laboratoire commun avec Michelin

Un exemple de ce travail collectif : le Michelin Hydrogen Lab. Ce laboratoire partagé entre le CNRS et l'entreprise automobile vise à inventer les batteries du futur, moins chères, moins polluantes et sans métaux rares. Cette technologie utiliserait l'hydrogène car c'est un élément qui possède un gros potentiel énergétique.

Huit chercheuses et chercheurs travaillent à plein temps sur le sujet. Rien ne dit pour autant que ce travail débouchera un jour sur du concret. "On n'a pas d'obligation de résultat, explique Antoine Petit. On fait le maximum pour y arriver, mais les industriels savent qu'on ne trouvera peut-être rien. C'est le jeu de la recherche !"

Et quand bien même les recherches aboutiraient à quelque chose, ce ne sera pas demain. "Quand Michelin a besoin d'une solution rapide, ils restent en interne. Notre collaboration vise le long-terme", rappelle Antoine Petit.

L'inauguration du centre en présence du PDG du CNRS Antoine Petit (au centre). © Radio France - Thomas Pinaroli

Une machine pour tester des membranes à hydrogène pour les batteries. © Radio France - Thomas Pinaroli