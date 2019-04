Nancy, France

Le laboratoire s’allonge sur plus de 40 mètres de long avec des dizaines de chercheurs qui utilisent le plus grand tube d’ultravide au monde inauguré à Nancy, ce vendredi. Une plateforme pour concevoir de nouveaux matériaux à l’échelle atomique.

Le tube d’ultravide d’un total de 70 mètres permet de brancher 28 appareils de mesure ou d’assemblage de matériaux en couches minces : des nano-matériaux qui se retrouveront dans votre téléphone, votre voiture, vos panneaux solaires ou qui seront utilisés dans le domaine de la santé.

Une sorte de de jeu de d’assemblage pour les chercheurs en science des matériaux

Cinq laboratoires nancéiens sont regroupés mais le CNRS et l’Université de Lorraine accueillent aussi des chercheurs ou étudiants venus de Chine, des Etats-Unis, du Japon et d’autres pays européens à l’Institut Jean Lamour, sur le site Artem.

Laboratoire allongé

L’investissement de 13 millions d'euros, financé pour un tiers par l'Union Européenne, sert à la recherche fondamentale mais aussi pour des études plus appliquées comme ce chercheur qui teste un alliage qui permettra de faire des économies d’énergie pour des aimants miniaturisés.

Pour Stéphane Mangin, enseignant-chercheur à l'université de Lorraine et responsable du projet, «le tube est une sorte de de jeu de d’assemblage pour les chercheurs en science des matériaux». Le laboratoire très allongé «permet à plusieurs équipes de travailler ensemble» estime Danielle Pierre, ingénieure du CNRS, responsable technique du tube dont le parcours des échantillons est géré en partie par informatique.

Un tube d'ultra vide avec 28 appareils branchés simultanément. © Radio France - Thierry Colin

En blouse blanche, les chercheurs ajustent les microscopes ou les lasers et passent leur échantillon d’une machine à l’autre. La plateforme de dépôts et d’analyses sous ultravide de nanomatériaux (DAUM) est pour l’instant le tube le plus long du monde avec 70 mètres et 28 appareils branchés simultanément mais ce record devrait être temporaire car les chinois investissent dans un laboratoire identique regroupant 7 tubes de 70 mètres avec des travaux qui ont déjà commencé.