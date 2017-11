Le Poinçonnet (Indre) inaugure sa nouvelle maison médicale... très attendue

Une jeune médecin généraliste vient de s'installer au Poinçonnet dans la nouvelle maison médicale où seront accueillis à terme sept praticiens.

Du textile au médical. La nouvelle maison médicale du Poinçonnet s'est installée dans l'un des bâtiments de l'ancienne usine de confection textile Sovinco, au numéro 10 de la rue des Pinsonnets. 400 m² de locaux, un studio pour les internes, à côté d'un vaste parking... La réalisation - qui a coûté environ 630.000 euros - a été confiée l'OPAC 36, le bailleur social. A terme, ce sont sept médecins qui pourront y être accueillis, cinq sont déjà en cours d'installation, pour le plus grand bonheur des habitants.

Il y avait la queue le jour de mon installation"

Parmi les nouveaux médecins, le Docteur Cécile Rouchy, jeune généraliste de 31 ans originaire d'Auvergne, formée à la faculté de Clermont. Elle travaillait jusqu'ici aux services des Urgences de l'hôpital de Châteauroux et souhaitait s'installer en libéral. "J'aurais pu rester aux Urgences après il y a un autre paramètre qui entre en jeu, c'est la vie de famille et quand on est urgentiste ce n'est pas évident de concilier vie professionnelle et vie de famille", confie-t-elle.

"Il y a avait énormément de monde le jour de mon installation (...) le premier patient que j'ai vu m'a dit qu'il était présent depuis 6h du matin alors que j'ouvrais à 8h30 (...) c'est une anecdote mais je trouve bien triste que les gens puissent attendre dans le froid, ça montre vraiment la détresse des patients, le stress de ne pas pouvoir être suivi (...) les premiers patients que j'ai vus n'avaient plus de médecin pour certains depuis 3 ans".

Une sage-femme au Printemps

Voici dans le détail la liste des praticiens annoncés : une médecin généraliste (Cécile Rouchy déjà installée depuis le 9 octobre), une ostéopathe (déjà installée), une orthophoniste (déjà installée), une diététicienne (elle arrive début janvier de Paris), une sage-femme (annoncée pour mars ou avril). La municipalité recherche encore un kinésithérapeute et un deuxième médecin généraliste.

Pour faciliter leur installation, la ville paiera le chauffage et l'entretien des parties communes pendant trois ans, à raison de 15.000 euros par an. "Il n'y a que des nouveaux arrivants, comme leur installation se fait de manière progressive, les rentrées pour l'OPAC sont également progressives (les médecins payent un loyer à l'OPAC NDLR), d'où cette aide financière de la ville" explique le maire du Poinçonnet Jean Petitprêtre.