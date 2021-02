Coronavirus : 22 cas de variants détectés en une semaine dans le Territoire de Belfort

La préfecture du Territoire de Belfort a fait le point ce dimanche 7 février sur l'épidémie de coronavirus et la circulation des variants dans le département. Quelque 22 cas de variants britanniques et sud-africains ont été identifiés en l'espace d'une semaine.

Sur les 220 tests ciblés réalisés cette semaine, c'est-à-dire ceux où l'on recherche la présence d'un variant, 14 tests sont revenus positifs au variant sud-africain et 8 au variant britannique. Ça fait un total de 22 tests positifs à un variant en l'espace d'une semaine dans le Territoire de Belfort, selon un rapport de la préfecture ce dimanche 7 février.

Pour rappel, deux enfants d'une même fratrie ont été détectés positifs au variant sud-africain la semaine dernière au sud de Belfort. Leurs classes ont été fermées et un dépistage massif a été organisé à l'école maternelle et primaire de Bourogne, et au collège Lucie Aubrac de Morvillars.

Sur les 49 tests réalisés à l'école de Bourogne, aucun n'est revenu positif. Au collège, les 250 tests sont tous revenus négatifs également. Le dépistage a été réalisé sur la base du volontariat auprès des enfants et du personnel éducatif.