Le point sur la crise sanitaire à l'heure des vacances

Après une période de déclin du nombre de cas en France, l'épidémie de coronavirus refait parler d'elle. Même si la situation n'est pas encore alarmante il est important de se protéger et de respecter les règles mises en place, même pendant l'été.

La crise sanitaire du coronavirus n'est pas finie. Même si la situation s'était largement améliorée au cours de ces dernières semaines, on note depuis peu un nouveau départ de l'épidémie. De nombreux foyers de contamination apparaissent partout en France (les fameux clusters) et alertent les autorités de l'état.

Même si la situation n'est pas catastrophique à l'heure actuelle, il est important de se protéger et de protéger les autres en respectant les recommandations du ministre de la Santé, Olivier Véran et des scientifiques. À l'heure actuelle, il est impératif de porter le masque dans les lieux clos accueillant du public pour limiter le risque de transmission au cas ou celui-ci se transmettrait par l'air que nous respirons.

Il est impératif de se laver régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique pour éliminer les potentiels microbes que nous pouvons attraper tout au long de la journée. La distanciation sociale est la encore à mettre en place pour limiter les risques de transmission du virus. L'état demande un minimum d'un mètre entre chaque personne lorsque vous êtes amenés à faire des courses, ou lorsque vous êtes amenés à être enfermés dans une même pièce. Lors de vos vacances, il est important de continuer à respecter ces recommandations, notamment sur la plage en respectant les écarts entre les différentes serviettes.

Les tests à l'heure de l'été.

Même si des essais cliniques sont réalisés partout dans le monde en ce moment, aucun traitement n'a été découvert pour le moment de manière fiable. Il est cependant encourageant de voir que des médicaments répondent à une véritable avancée, mais ils doivent encore être testés sur un plus large panel de personnes contaminées. Pour le moment, les tests de dépistage restent la chose la plus efficace pour savoir si vous êtes porteurs ou non du virus.

Plusieurs types de tests. D'abord, le test virologique (RT-PCR) : il s'agit d'un prélèvement par voie nasale ou salivaire. Un professionnel de santé passe un coton-tige à l'intérieur de la narine, cela permet de détecter si des germes sont présents et donc, si la personne est porteuse du virus au moment du test. Le résultat est en général disponible dans les 24 heures qui suivent.

Le test sérologique détecte lui la présence d'anticorps dans l'organisme. Il est effectué via une prise de sang. Les tests fiables ont été listés sur le site du ministère de la Santé.

Attention tout au long de l'année, ne négligez pas non plus les symptômes que vous pourriez avoir en cette période :

de la fièvre, ‎

une sensation de fatigue, ‎

une toux sèche. ‎ Certaines personnes peuvent également éprouver: ‎

des courbatures et des douleurs, ‎

une congestion nasale, ‎

un écoulement nasal, ‎

des maux de gorge, ‎

des diarrhées. ‎

Tous ces symptômes peuvent être un signe d'alerte d'un potentiel cas de coronavirus. Si vous ressentez l'un de ces symptômes restez chez vous et contactez votre médecin traitant. En cas de difficultés importantes à respirer appelez le samu urgemment qui vous s'occupera de vous.