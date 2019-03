Le pôle de santé de Coutances mise sur les stages des internes en médecine

Coutances, France

Les députés débattent en ce moment à l'Assemblée nationale du projet de loi santé avec en trame de fond, cette éternelle question : comment attirer les jeunes généralistes pour qu'ils s'installent dans les départements où l'on manque de médecins, comme la Manche ?

A Coutances, le pôle de santé ouvert il y a un peu plus d'un an, mise notamment sur les jeunes internes en médecine qui sont accueillis ici en stage pour six mois et même hébergés dans deux studios intégrés au bâtiment.

Je fais des consultations en autonomie que je débriefe chaque soir avec mon maître de stage. Ca me permet de mieux jauger la quantité de travail au quotidien, explique Charlotte Servan, interne en dernière année de médecine à Caen, séduite par le travail en pôle de santé.

Le Dr Frédéric Deloly, qui accueille des internes en stage depuis 4 ans, croit beaucoup en cette forme d'enseignement :

Les internes ont beaucoup de connaissances théoriques. Le but, ici, c'est qu'ils les mettent en pratique pour qu'ils soient à l'aise dans un cabinet médical dès la fin de leurs études. Ils découvrent en plus le travail en commun dans un pôle de santé. Il faut montrer aux jeunes que ce métier est formidable et qu'on peut le faire sans craindre le burn-out.

Pour l'instant, aucun des internes accueillis en stage, ne s'est installé à Coutances. En revanche, une jeune médecin va venir renforcer l'équipe des généralistes - ils sont deux actuellement - à mi-temps, à partir du 23 avril. Et une autre s'installera en 2020.