Le pôle de santé de Mayenne a-t-il permis l'installation de nouveaux médecins ?

Mayenne, France

Une quarantaine de professionnels de santé qui s'installent dans un bâtiment flambant neuf de 2300 m² : c'était la promesse du pôle de santé de Mayenne. Ouvert début janvier 2019, l'établissement semble avoir trouvé son rythme de croisière.

Difficile de trouver un médecin traitant à Mayenne

Pourtant, d'après les manifestants présents devant le pôle ce vendredi, les difficultés pour trouver un médecin généraliste sont toujours réelles, 9 mois après son ouverture.

Il y a plusieurs semaines, le médecin traitant d'Alain est parti à la retraite. Et depuis, impossible d'en trouver un nouveau à Mayenne. Le retraité, membre d'Audace 53, l'association de défense des usagers du service public de santé, est remonté : "Un rendez-vous pour mon chien, je téléphone au véto je l'ai le lendemain. Un rendez-vous chez le médecin, on met un mois, et encore on est généreux".

Une ou deux installations sur la commune

Un constat que partage Joseph Lécrivain, secrétaire adjoint de l'union locale de la CGT : "On peut comprendre que le pôle de santé avait tout son intérêt dans le territoire. Mais il ne nous a ramené aucun médecin". D'après lui, il s'agit uniquement de médecins déjà présent sur le territoire et qui ont choisi de déménager au Pôle de santé.

Faux, estime le maire de Mayenne et président de Mayenne Communauté, Michel Angot : "On en a un ou deux qui sont arrivés, mais il y en aura d'autres. Moi j'y crois, ou sinon qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien ! Si nous n'avions pas lancé le projet, on nous dirait : ils n'ont même pas été capables de construire un pôle de santé."

On a fait ce qu'il fallait. On veut rendre le territoire attractif, et ce n'est qu'au travers de ce genre d'équipements qu'on peut inciter les jeunes médecins à venir s'implanter

Pas question de laisser tomber l'hôpital

Les manifestants dénoncent aussi le financement d'un équipement privé par des fonds publics, alors que dans le même temps l'hôpital public est en souffrance. "La réussite elle est à la fois ville et hôpital. Il faut encourager les professionnels de santé libéraux à travailler ensemble, et bien sûr aider l'hôpital et aider l'hôpital de Mayenne. En tout cas l'agence sera toujours au côté des bonnes initiatives. Et malgré les difficultés, on ne laisse pas tomber l'hôpital."