Le Pôle Santé à Mayenne : une quarantaine de professionnels d'ici la fin de l'année, les premiers dès ce lundi

Par Germain Treille, France Bleu Mayenne

Cet établissement va devenir l'un des plus importants de la région.Les premiers à arriver ce lundi matin, 17 septembre, sont des radiologues. L'aboutissement d'un projet qui remonte à dix ans et qui coûte à la collectivité 6 millions et demi d'euros.