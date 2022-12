Le Pôle Santé de la Valdaine à Cléon d'Andran cité en exemple par une ministre

Au Pôle Santé de la Valdaine à Cléon-d'Andran : six médecins, cinq remplaçants, une pédiatre deux jours par mois, "et toujours des demandes de médecins" sourit le coordinateur de ce centre libéral, financé à 100% par des fonds privés - ceux du pharmacien du village. La gestion est humaine, le principe est l'adaptabilité. C'est ce qui explique en partie cette oasis au milieu des déserts médicaux.

ⓘ Publicité

Sébastien Roubinet est à l'origine du Pôle Santé, son financeur et son gérant. La recette pour le rendre attractif ? "Du travail, de la coopération interprofessionnelle, des locaux adaptés." Il poursuit : "c'est surtout une organisation, avec des infirmières Asalées (qui exercent en collaboration avec les généralistes) et un modèle adaptatif. Si un médecin veut travailler 4 jours par semaine, c'est possible." Le cercle est vertueux, il y a assez de remplaçants pour que la continuité de soin soit assurée auprès des patients. Un secrétariat est là pour gérer au maximum les à-côtés. "On passe beaucoup de temps avec mon coordinateur à créer des bonnes conditions de travail et des projets de santé" admet Sébastien Roubinet.

"Il y a 4 ans, il y avait 6 médecins de plus de 65 ans. Aujourd'hui, ils ont moins de 40 ans" - le gérant, Sébastien Roubinet

"Il faut des hommes et des femmes engagés" pour l'infirmier Dominique Fauchier, le coordinateur du Pôle qui préfère se définir comme un facilitateur. "Nous sommes en capacité de nous adapter. Les médecins s'organisent entre eux, il n'y a pas une vision rigide, c'est un peu comme à la carte." pose-t-il. De quoi attirer des jeunes médecins qui savent qu'ils pourront aménager leur emploi du temps, sans manquer de travail. L'une des médecins du Pôle rappelle aussi le confort de pouvoir discuter avec les collègues sur des cas complexes, ainsi que l'avantage de la mutualisation des moyens.

Le maire de Cléon-d'Andran, Fermin Carrera salue la dynamique et l'initiative privée qui a permis la création du Pôle Santé. Avec un coup de pouce du public : "on a pu rendre possible la construction de ce bâtiment sur cette zone d'activité intercommunale. Il a fallu rendre possible le projet, parce qu'il n'y avait pas de division parcellaire autorisée. Mais au regard de l'intérêt public, on a fait en sorte de pouvoir réaliser ce projet."

D'où la visite, ce lundi, de la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé Agnès Firmin Le Bodo. "Je suis là aujourd'hui parce qu'il y a des belles choses, des jeunes qui s'installent en territoire rural. C'est un bel exemple et il faut le dire", et d'ajouter : "plus on parle mal, moins on a de professionnels. Il faut arrêter ça et remettre la machine dans le bon sens". Le Pôle Santé de la Valdaine est un exemple idéal pour la communication positive ministérielle. Il ne faut pas en oublier les méthodes d'organisation et le travail derrière.