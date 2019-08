Le pôle santé Oréliance de Saran en 18ème position du palmarès des cliniques privées

Orléans, France

Pour la vingt-troisième année consécutive, le magazine Le Point publie ce mercredi son palmarès national des hôpitaux et cliniques. L'hebdomadaire a interrogé plus de 1 000 hôpitaux publics et privés, a épluché leur activité, leurs équipements, leur taux de mortalité, aussi. Il a établi des classements détaillés dans plus de 70 spécialités, de la chirurgie des ligaments du genou jusqu'à la chirurgie cardiaque.

Oréliance (Saran) gagne trois places

Le pôle Santé Oréliance de Saran, dans l'agglomération orléanaise, se classe 18ème du palmarès des cliniques privées. Ce bon classement est en hausse par rapport à 2018 (21ème place) et 2017 (28ème). Oréliance appartient au groupe privé St-Gatien, basé à Tours.

Notez que dans le classement par spécialités, Oréliance se classe même deuxième pour l'adénome de la prostate et la chirurgie du canal carpien, quatrième pour les urgences de la main ou encore sixième pour le traitement du cancer du poumon.

Le CHR d'Orléans bien classé dans la spécialité chirurgie de l'obésité

Au classement des hôpitaux publics, c'est Bordeaux qui est en tête cette année, et le centre hospitalier régional d'Orléans ne figure pas dans le top 50.

Mais le CHRO est tout de même quatrième pour la chirurgie de l'obésité, selon Le Point, et figure dans le top 50 des hôpitaux publics en pédiatrie (à la 43ème place) et à la 31ème place pour les urgences traumatologiques.