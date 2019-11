Le pôle santé Rive droite inauguré à Auxerre

Le pôle de santé Rive droite va accueillir dans les prochains jours deux infirmières, un médecin, un dentiste et un service d'aide et de soin à la personne.

Auxerre, France

Le pôle de santé Rive-droite rue Charles-de-Foucault à Auxerre a été inauguré ce matin. Une soixantaine d'habitants du quartier ont fait le déplacement pour voir de leurs propres yeux la naissance d'un projet en discussion depuis plusieurs années.

La maison médicale va accueillir dans les prochains jours les services de plusieurs professionnels de santé : deux infirmières, un médecin, un dentiste et un service d'aide et de soin à la personne. À plus long terme, ce sont un médecin, un dentiste et une sage-femme qui devraient rejoindre le pôle de santé.

Une maison médicale de 325 m² dans le quartier Rive Droite

Le pôle médical prend lieu et place d'un ancien supermarché, rénové depuis avril 2019. C'est une maison de santé étroite que côtoieront les futurs patients. « L'objectif était d'optimiser au maximum l'espace », nous a confié Maryvonne Raphat, conseillère municipale d'Auxerre, déléguée à la santé.

Les infirmières seront les premières à prendre des patients, mardi 12 novembre. © Radio France - Lucas Archassal

« C'est une belle réussite grâce à une belle mobilisation, a déclaré Guy Ferez, le maire d'Auxerre. Un pôle de santé qui va rayonner au delà des limites de l'Auxerrois. » En effet, la demande est telle que les habitants du quartier Rive Droite d'Auxerre attendent avec impatience l'arrivée des médecins et infirmières. Hier matin, la foule durant la visite publique du pôle médical en témoigne. Les professionnels de santé qui s'apprêtent à s'installer rue Charles-de-Foucault savent déjà qu'ils sont attendus.

à lire aussi Les difficultés de l'hôpital d'Auxerre inquiètent la population

Ce pôle de santé va certainement rayonner au delà des limites d'Auxerre et de sa région. - Guy Ferez, maire d'Auxerre

Le bâtiment inauguré devrait véritablement ouvrir ses portes aux patients à partir du mardi 12 novembre. Une petite semaine plus tard, le docteur Damien Boulnois débutera les premiers rendez-vous avec sa clientèle.

« La santé est une des premières préoccupations dans les territoires ruraux », a déclaré Guy Ferez, maire d'Auxerre, présent lors de l'inauguration. © Radio France - Lucas Archassal

Coût de l'opération

Coût global de l'aménagement : 580 790 €

Financement :