Le Pôle Santé Sud du Mans ouvre une unité de psychiatrie pour soulager l'EPSM et le CHM

Le Pôle Santé Sud (PSS) du Mans propose depuis le 13 septembre 12 lits d'hospitalisation en psychiatrie. France Bleu Maine a eu confirmation de cette information révélée par Le Maine Libre . Cette ouverture répond à une demande de l'Agence régionale de santé face aux grosses difficultés rencontrées par les urgences psychiatriques du centre hospitalier du Mans (CHM) et au manque de lits à l'Établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe à Allonnes. Ces deux établissements ne parviennent plus à accueillir les patients, faute d'un nombre suffisant de psychiatres.

Cet été, l'EPSM a été contraint de fermer 42 lits, tandis que les malades continuaient d'arriver aux urgences du CHM. N'ayant pas de place pour les hospitaliser, ils étaient mis en attente dans un espace appelé le Patio. En réalité, "un couloir non médicalisé, sans psychiatre. Un no man's land" selon Frédéric David, infirmier et délégué CGT à l'EPSM. Les conditions d'accueil n'étant pas satisfaisantes, l'ARS a fait fermer le Patio.

Il manque 20 à 30 psychiatres à l'EPSM

Pour autant, les besoins n'ont pas disparu, explique le délégué syndical. "La demande est même croissante. On a énormément de gens qui devraient être pris en charge. Mais 60% des postes sont non pourvus à l'EPSM. Il nous manque 20 à 30 médecins psychiatres". L'ARS espérerait donc faire diminuer la pression en ouvrant cette unité au Pôle Santé Sud.

"C'est une nouvelle positive, certes. Néanmoins, ça ne réglera pas les problèmes structurels" tempère Frédéric David, car ces 12 lits ne pourront accueillir des patients que du lundi au vendredi. Quid du week-end ? Dans le même sens, ils ne sont dédiés qu'aux cas légers. L'unité ne concernera pas les cas plus sérieux nécessitant une hospitalisation sous contrainte.