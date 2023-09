Le pont aérien médical reprend entre Dijon et Nevers

Attention au décollage, des médecins dijonnais prennent de nouveau l'avion direction Nevers. Après deux mois de pause durant l'été, le pont aérien médical mis en place le 26 janvier dernier par l'hôpital de Nevers reprend du service pour une rotation hebdomadaire.

Ce jeudi 7 septembre, 4 médecins ont pris place a bord pour une journée de service à l'hôpital de Nevers. Depuis fin janvier, 80 médecins ont fait ainsi le trajet entre les deux villes.

Denis Thuriot, maire de Nevers et président du conseil de surveillance de l'hôpital veut continuer à financer ce pont aérien. Pour lui cela coûte toujours moins cher que de faire venir des médecins intérimaires : "On débourse 700 euros pour payer le billet d'avion d'un médecin entre Dijon et Nevers, alors qu'un médecin remplaçant pouvait facilement réclamer 3.000 euros pour venir assurer une vacation chez nous. Certes, ce système est maintenant mieux régulé par la loi Rist (qui encadre la rémunération des médecins intérimaires-NDLR), mais notre pont aérien reste pour l'instant moins cher. Nous ferons un bilan en janvier prochain après une année complète de fonctionnement, et je vous parie que nous serons gagnants."

"Nous maintiendrons ce système tant que la demande sera là" assure le maire de Nevers. "Ce système, je le rappelle n'est pas financé par la ville, mais par l'hôpital, et c'est la conséquence d'un manque d'investissements et d'aménagements pour desservir notre territoire. La ligne SNCF Dijon-Nevers est en travaux depuis cet été car elle n'a pas été modernisée depuis des décennies."

"C'est un système qui va faire des petits"

Dans cet avion , on trouve des spécialistes du CHU de Dijon qui se rendent disponibles pour cette mission. Il y a aussi un praticien de SOS Médecins, qui vient renforcer ses collègues aux urgences de Nevers

Selon les calculs de cette associations , cette présence a permis de soigner 2.700 personnes depuis janvier dernier

Romain Thévenoud, généraliste à SOS Medecins est tout à fait d'accord pour prolonger cette expérience. "On y trouve notre compte car le trajet prend une heure d'avion au lieu de 3 heures de voiture. C'est donc 2 heures de gagnées pour voir davantage de patients. Bien sûr que cela a un coût économique et écologique, mais c'est un exemple qui a mon avis va faire des petits."

"On a trouvé une solution mais elle n'est pas universelle" tempère Denis Thuriot. "Notre chance est d'avoir un aéroport à Nevers. Toutes les villes en manque de médecins n'ont pas toujours cette opportunité."

Ce pont aérien a permis également à SOS Médecins de s'implanter dans la Nièvre. L'association vient d'ouvrir ce lundi 4 septembre une antenne à Château-Chinon.