Le port du masque dans la rue revu à la baisse en Sarthe

Dans une série d'arrêtés qui s'appliquent dès ce vendredi, le préfet de la Sarthe limite l'obligation du port du masque aux rues les plus fréquentées de 8 communes du département. Jusque là cette mesure s'appliquait à toutes les rues de 43 communes.

Le port du masque dans l'espace public redevient l'exception dans les agglomérations du Mans et de Sablé. Le préfet de la Sarthe a pris ce jeudi une série d'arrêtés applicables à partir de ce vendredi matin et jusqu'à la fin du mois de septembre.

Seules sont désormais concernées les zones caractérisées par "de fortes concentrations de piétons et des brassages importants qui rendent difficile le respect systématique du port du masque".

Au lieu de 43 communes, 8 sont concernées par cette nouvelle version : le Mans et les communes voisines d'Allonnes, Arnage, Changé et Coulaines ; Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur Sarthe et Saint-Calais.

A chaque fois, l'arrêté liste les rues et portions de rues concernées. La notion de zone dense peut s'appliquer à plusieurs endroits par communes, ce qui est le cas avec six périmètres distincts au Mans et deux deux à Changé.

Sport et vélo ne sont plus concernés

Autre différence avec la précédente réglementation : les personnes faisant du sport ou se déplaçant à vélo n'ont plus obligation de porter le masque.

Avec ces nouveaux arrêtés, le préfet de la Sarthe s'adapte à la fois à l'ordonnance du conseil d'Etat de dimanche soir, aux demandes des maires du Mans et de Coulaines et au recours de l'association Cyclamaine.