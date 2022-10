Le port du masque de nouveau obligatoire à l'hôpital d'Abbeville

Un mois après avoir levé l'obligation du port du masque, l'hôpital d'Abbeville fait marche arrière. Depuis ce vendredi, le port du masque est de nouveau obligatoire pour les agents, les patients et les visiteurs.

"L’évolution de l’épidémie de COVID-19, avec le développement d’une huitième vague, nous contraint à des mesures d’adaptation, écrit l'établissement. Dans les cinq départements de la région Hauts-de-France, les taux d’incidence dépassent les 500 cas pour 100 000 habitants. Par ailleurs, la situation épidémique continue de se dégrader dans la plupart des classes d’âge, et elle demeure préoccupante pour les plus de 65 ans. La forte dégradation des indicateurs virologiques observée récemment doit inciter à la vigilance et au renforcement des mesures d’hygiène et de protection individuelle" indique le communiqué.

À l'hôpital d'Amiens, le port du masque reste également obligatoire pour tous, dès 6 ans.