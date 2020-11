Coronavirus : le port du masque désormais obligatoire dans tous les parcs et jardins publics de la Vienne

La préfète de la Vienne a pris un arrêté portant obligation du port du masque pour toute personne de onze et plus dans les parcs, jardins publics et autres espaces verts ainsi qu’aux abords des plans d’eau.

Pour lutter contre la propagation du Covid19 dans la Vienne, la préfecture rend à partir de ce lundi le port du masque obligatoire dans les jardins publics, les parcs et autres espaces verts ainsi qu'aux abords des plans d'eau. L'arrêté préfectoral concerne toutes les personnes âgées de 11 ans et plus et s'applique jusqu'au 30 novembre inclus.

Les autorités rappellent également que le masque est déjà obligatoire sur les marchés, aux abords des établissements scolaires et universitaires, dans les cimetières et dans certaines rues de Poitiers et Buxerolles.

La préfecture de la Vienne précise que l'obligatoire du port du masque ne s'applique pas aux cyclistes, aux personnes pratiquant une activité physique ainsi qu'aux personnes en situation de handicap.